「実を言うと……」タレントの指原莉乃が、新たなテレビ出演に消極的なワケを明かした――。

指原莉乃

「気づいてると思うんだけど」「今あるMCの番組以外は、あんま出てない」

指原は、15日に更新されたYouTubeチャンネル『小島瑠璃子のるーちゃんねる』にゲスト出演。同世代のバラエティタレントとして、比べられることが多かった小島瑠璃子は、「莉乃ちゃんに対してコンプレックスがあったから。すごい好きだし、仲良くなりたいけど、ちょっと構えちゃうみたいな」と吐露。そんなとき、指原に、「私たちってよく比べられるけど、役割違うよね」と言われたそうで、「“本当にそうだな”って腑に落ちたの。それからは、一緒にいてただただ楽しくなった」と笑顔で語った。

一方の指原も、小島と「芸能界を1回休みたい」という話になり、「私が莉乃ちゃんだったら、絶対にまだやる。頑張って続けて!」と励まされたそうで、「グサッて刺さって。他人から見たら、“私はまだ戦える”って思ってもらえてるんだ」と感謝。当時の胸中を、「(芸能界の)レースから早く抜けたかった」と振り返りつつ、「“じゃあ、もうひと頑張りするしかない!”って、めっちゃ火がついたというか。“もうちょっと本気でやろう!”って思えたの」と、小島の言葉に背中を押されたと明かした。

また、「私は実を言うと、もう諦めちゃったの。戦うこと」とつぶやいた指原。「みなさんも気づいてると思うんだけど。今あるMCの番組以外は、あんま出てないのよ」と明かし、「疲れちゃったの。戦うことに。ちょっともういいかなと思って、出ないようになって2年ぐらい経つ」と告白。これまでは、「テレビに出てて、反省なんて1回もしたことなかった」というが、「戦えない。反省がすごい多くなる。“あっちだったな……”がめっちゃ増えた。反射神経が超落ちるし」と吐露した。

「新しい番組は出たくない」本音を吐露

14歳でAKB48に加入し、グループ卒業後も芸能界を走り続けてきた指原。近年は、プロデューサーとしてアイドルグループも抱えていることから、「もう、あのころみたいにはできない。プロデュースしてる子たちのこともあるし。私がはしゃいで、炎上したら最悪じゃん?」という理由も。「新しい番組は出たくない」とキッパリ語る指原だったが、芸能活動を再開したばかりの小島に対しては、「大丈夫! 面白いから(笑)」「出ようかな? って思えてるうちは、戦ってほしい」と力強いエールを送っていた。

視聴者からは、「“上田と女”にさっしーなんで居ないんだろって思ってたけど戦うのに疲れたって聞いて納得した」「サッシーを最近テレビで見なくなった理由はそういうことだったんだ」「ふたりで恋リアのコメンテーターしてほしい」「お互い称えあえる関係なのが素敵」「2人の会話の雰囲気好きすぎる!!」などの声が寄せられている。