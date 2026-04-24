「ちゃんと綺麗にして行きたいの」タレントの指原莉乃が、理想のプロポーズを打ち明けた――。

指原莉乃

“婚約指輪をはめた左手”ポーズで「写真を撮りたい」

15日に更新されたYouTubeチャンネル『小島瑠璃子のるーちゃんねる』にゲスト出演した指原。視聴者から、理想のプロポーズを聞かれると、「例えば、“付き合って1年だね。今日はリッツに泊まっちゃう?”みたいな。“あっ! もう言われるな”じゃん。“今から僕が言いますよ～”みたいな」というシチュエーションを想像。続けて、「私は絶対、先に伝えたい人。頼みますからねっていう。私は、“今から言いますよ～”がいい」と事前にプロポーズを匂わせてほしいと語った。

その理由について、「ちゃんと綺麗にして行きたいの。日常でボロボロの姿で、朝起きて……」と話すと、小島瑠璃子は、「それ気にしそう(笑)。一番お気に入りのアクセサリー付けたいし! みたいな」と納得。婚約指輪をはめた左手の写真を撮るポーズをしながら、「こうやって写真撮りたいし。爪もちゃんとしたい」と熱弁する指原に、小島は、「ネイルもちゃんとしときたい! みたいなね。本当にちゃんとしてるのよ(笑)。人間としてちゃんとしてる」と笑いながら返していた。