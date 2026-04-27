「人生をこれで生きていくの」タレントの小島瑠璃子が、毎日決まった服しか着なくなったワケを語った――。

小島瑠璃子

「瑠璃子さ、こないだと同じ服着てない…?」「そうだよ」

15日に更新された指原莉乃のYouTubeチャンネル『さしはらちゃんねる』にゲスト出演した小島。ザ・リッツ・カールトン東京でアフタヌーンティーを優雅に楽しんでいたが、指原が突如、「瑠璃子さ、こないだと同じ服着てない……?」とツッコミ。黒のハイネック姿の小島は、「ジョブズスタイルに変えたの? 服を一生、変えない人になったの?」と追及され、「そうだよ。実は本当にそうなの」と苦笑いで認めた。

Apple創業者のスティーブ・ジョブズ氏は、仕事に集中するため、毎日同じファッションだったことで有名。一方の小島も、子育てをしながら、お茶事業を立ち上げるなど、多忙な日々を送っており、「服を選ぶ時間を許されてない感じがしたのよ」「何か切らないと。全部、中途半端に終わるのはよくないと思って。それで、服を選ぶ時間を自分の生活の中から消そうと思って」と説明。指原は、「本当にジョブズじゃん(笑)!」とお腹を抱えて大笑いだった。

さらに、ジョブズ氏と似たような服のチョイスに気づいた小島は、「白シャツでいいよね。なんでちょっと寄せちゃったんだろう?」「ジョブズもデニムじゃない? ちょっと待って! 恥ずかしい～!」と赤面。一方で、「人生をこれで生きていくの。あと、もう1着は、子供と遊ぶとき、実家で過ごす用のジャージ」と意気込むと、指原は、「本当にこれを着回すの?」と心配しながら、「ジョブズは夏、何着てんの? それに合わせようよ!」と含み笑いで提案していた。

視聴者からは、「ジョブズのくだり最高!」「声出して笑った」「こじるりさん、素で変わり者な面白さあってほんとウケる」「ジョブズがおもろすぎて、友達会話すぎて笑える」「やばいこの2人定期的にみたい笑」などの反響が寄せられている。