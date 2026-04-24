日本航空(JAL)とJR北海道は24日、北海道内を周遊する特別貸切列車「HOKKAIDO LOVE! ひとめぐり号」を2026年も9～11月にかけて運行すると発表した。6年目を迎える今年、これまで運転してきたルートを基本に、北海道の大地をひとめぐりするという。

「HOKKAIDO LOVE! ひとめぐり号」は、JR北海道の多目的特急車両「ラベンダー編成」「はまなす編成」を使用した特別貸切列車に、JALの客室乗務員で構成する「JALふるさとアンバサダー」と「JALふるさと応援隊」が同行する特別企画列車として運行されてきた。航空機内のような雰囲気を列車内で再現することをめざし、オリジナルの車内アナウンスや車窓から広がる北海道の魅力を紹介するなど、さまざまな企画で好評を博している。

2026年は9月28日から10月1日までJTB、10月4～7日に阪急交通社、10月14～17日にクラブツーリズム、10月19～22日に読売旅行、11月1～4日にジャルパックがそれぞれツアーを催行。出発地、日程、宿泊地など各旅行会社で異なり、詳細は各社公式サイト等で案内される。

今年の使用車両はキハ261系5000番代「ラベンダー編成」(車両は急遽変更する場合がある)。各ツアーともオリジナルアナウンスの実施、鉄道・航空クイズの実施、乗車記念グッズの贈呈、客室乗務員と記念撮影などさまざまな企画を予定している。