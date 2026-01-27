東急とJR北海道は、「THE ROYAL EXPRESS ～HOKKAIDO CRUISE TRAIN～」の2026年夏季の運行計画について発表した。あわせて伊豆急行2100系「THE ROYAL EXPRESS」車両による北海道クルーズを2026年で終了することも明らかにした。

2026年の「THE ROYAL EXPRESS ～HOKKAIDO CRUISE TRAIN～」は8～9月に計8回運行予定。道南方面へ向かう新プランも設定した(写真は2020年撮影)

「THE ROYAL EXPRESS ～HOKKAIDO CRUISE TRAIN～」は、北海道の観光振興と地域活性化を目的として、2020年から毎年夏季に運行しており、2026年で7年目を迎える。

今年は8～9月にかけて計8回の運行が決定。旅行プランとしては、従来からの「HOKKAIDO CRUISE TRAIN」「HOKKAIDO 日本最北端の旅」に加え、初めて道南方面へ運行する新プラン「HOKKAIDO ～NORTHERN COASTLINE～」を設定した。噴火湾を望みながら函館をめざす行程とし、道南エリアの魅力を楽しんだ後は美瑛・富良野に向かう内容となる。

「HOKKAIDO ～THE NORTHERN COASTLINE～」のルート

「HOKKAIDO CRUISE TRAIN」のルート

「HOKKAIDO 日本最北端の旅」のルート

「HOKKAIDO ～NORTHERN COASTLINE～」の行程

一方、伊豆急行2100系を使用した北海道での運行は2026年で最後に。2027年夏季は、「THE ROYAL EXPRESS」のブランド名を継承しつつ、JR北海道が同年の運行開始を予定している新しい観光列車「赤い星」編成を使用した北海道クルーズを提供する予定としている。