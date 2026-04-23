「昔と今じゃちょっと違いすぎるから……」お笑い芸人の有吉弘行が、“最強の子役”について私見を語った――。

有吉弘行

「ひょっとしたら今のほうがすごいかも…」

19日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)では、テレビで活躍する歴代子役の話題に。有吉は、「子役最強は誰なんだろうな……?」と逡巡しながら、「芦田愛菜、安達祐実、『おしん』をやった小林綾子さん」と3人の名前を列挙。近年活躍中の永尾柚乃についても、「永尾ちゃんね。すごいよね」と称しつつ、「まあでも、国民的で。視聴率も昔とはあれだけど。やっぱり、小林綾子さんとか。芦田愛菜ちゃんも強いよ」と再び猛プッシュした。

このほか、『北の国から』の吉岡秀隆、市川團十郎の長男・勸玄らを挙げ、「子役最強を決めたい」と意気込んだ有吉。「視聴率だけで言うと、昔と今じゃちょっと違いすぎるからなぁ。でも、演技力とかで言うと、ひょっとしたら今のほうがすごいかも……」と悩みながら、「『あっぱれさんま大先生』とか、所さんのカケフくんとか。あっちのスターもいるよね。内山くんとか」とキッズタレントにも言及。なかでも、内山信二については、「億稼いでたって」と当時の人気っぷりを明かしていた。