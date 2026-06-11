「相当ヤバい変なヤツなんだから、関わらないほうがいい」お笑いタレントの有吉弘行が、“ポイ捨て”指導員への期待を語った――。

有吉弘行

「普通の人は注意できない」「ヤバそうなんだから」

東京・渋谷区では、6月から、ゴミを“ポイ捨て”をした人に過料2,000円の罰則を開始。7日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、有吉は、「タバコもそんなだったじゃん。路上喫煙で2,000円取るみたいな。俺まだそのころ、吸ってたから。ヤバいヤバいってビクビクしながら生活してた。“ここは吸っていいのかな……?”みたいな」と回想。続けて、「だいたいヤバそうな人が、吸いながら街を歩いてるけど。あんなの普通の人は注意できないじゃん。ヤバそうなんだから。調査員の人に何とかしてほしい」と訴えた。

また、「ポイ捨てするヤツらも、どうかしてるじゃん。普通しないじゃん。今の世の中で。それでするヤツって、相当ヤバい変なヤツなんだから、関わらないほうがいいじゃん」とピシャリ語った有吉。渋谷区では、区内を巡回している指導員が過料を徴収するシステムになっており、「やっぱり調査員とか警察とか。そういう人がしっかりやってほしい」「バンバンやってほしいのよ」と大いに期待している様子。最後は、「ポイ捨てってめっちゃ困るんだよ。犬がタバコ食べちゃったりとか……。ああいうの困るんだよ。いつも」と苦々しくぼやいて結んでいた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。