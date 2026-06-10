「奥さんを起こして、『いやあ……やられたわ』って」お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が、3日深夜に放送されたTBSラジオ『JUNK 山里亮太の不毛な議論』(毎週水曜25:00～27:00)で、蒼井優との結婚を発表した当時を語った。

山里亮太

加藤浩次の男気「お前じゃないもんな」

2019年6月3日に蒼井と結婚した山里。7年前の出来事について、「情報出しとしては、水曜の『スッキリ』(日本テレビ系)終わりに一斉に『本日、記者会見します』と。記者会見後、それを受けての第一声は『不毛な議論』にしたいという僕の思いをくんでくれて」と説明。しかし、「本当覚えてるのが、(水曜)朝の3時ぐらいに、マネージャーさんから泣きながら電話が来て、『スポーツ紙にやられました。もう出てます』って言って」とスクープされてしまったことを振り返った。

「ネットニュースにバンバンなってて、『うわぁ……』って。で、奥さんを起こして、『いやあ……やられたわ』って」と、妻である蒼井に報告したとのこと。すると、「奥さんが『あ、そう』って寝て。ハート強いから」と蒼井は動じることなく反応したそうで、「『あ、そうなんだ。分かった。じゃあ、頑張って来い』って言って」と、その頼もしい姿を回顧した。

『スッキリ』の“天の声”を担当していた山里は、当日の同番組内で報告することを「ある程度は覚悟してた」という。しかしMCの加藤浩次は、「ああそうなんだな、おめでとう」と祝福しつつ、「でもな、きょう出るのは“天の声”で、お前じゃないもんな」と配慮。

山里は、「加藤さんが一切触れなかったのよ。“天の声”に何も聞かないっていう。カッコいいってなって。で、本当にいろんな言葉は『不毛な議論』まで持ってこれて、いろんな自分の思いと結婚にいたる思いを語った」と改めて感謝していた。