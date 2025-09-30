タレントの藤本美貴が23日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。1歳半の娘をもつ20代男性のお悩みに答えた。

藤本美貴が「4人きょうだいでめちゃめちゃよかった」と思うワケ

妻と共働きで、仕事や育児、家事に追われているという相談者。妻が第2子を望んでいるが、「正直、今の生活で手一杯」「これ以上のことをできる自信がない」と吐露。さらに、子供が生まれてから、「妻は元々温厚で怒ることはない人だったが、声を荒げるようになった」そうで、「声を荒げる妻を見るのが好きではないので、第2子に反対している」とも。一方の妻は、「一人っ子より、兄弟がいるほうがいい」と主張しており、「妻に諦めてほしいがどうしたらいいのか」とアドバイスを求めた。

夜遅くに帰って家事をしているという相談者を、藤本は、「素敵な旦那さんだと思う。忙しいながらに、やれることをやってくれてる」と称賛。続けて、第2子について、「大変なことはありますけど、ずっと大変なわけじゃない。やってできないことは、絶対ない」とキッパリ語り、「大変さも2倍にはならない。勝手もわかってるから。1人目が一番大変だと思ってる」と持論を展開。一方で、声を荒げることについては、「声は荒げます。それは諦めて」「荒げないってことはない。1人でも荒げます。2人でも荒げます」と苦笑いだった。

また、「私はシングルマザーで、お母さんが働いてて。(父親も含め)両方いないっていう時間がある。(共働きは)そういう状況じゃん?」と話した藤本は、「きょうだいがいてよかったなっていうのは、すごく伝えたい」と熱弁。一人っ子の場合、「共働きだと、家で一人でいる時間がすごい長い」と想像しながら、「私はきょうだいがいたほうがいいなと思って、3人産んでるし。自分も4人きょうだいでめちゃめちゃよかったなと思ってる」「今でもきょうだいに相談できたり、大人になっても助け合えたり」と自身が感じるメリットを伝えていた。