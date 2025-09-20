タレントの藤本美貴が16日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。「夫と親友が不倫していた」という20代女性のお悩みに答えた。

藤本美貴

夫が親友と「赤ちゃん言葉でイチャイチャしていた」

大学生のときから交際していた夫と、現在結婚3年目だという相談者。しかし、最近になり、仲がよかった親友と不倫していることが発覚し、「メッセージのやり取りを見てしまい、赤ちゃん言葉でイチャイチャしていた」と吐露。夫に問いただすと、「2人で一度だけ飲みに行ったことがあるが、体の関係はない」と言われたそうで、「2人に裏切られたことがショック。クズ旦那を更生させるか、離婚して第2の人生を歩むか、なかなか決められない」と相談を寄せた。

藤本は、「何もないのに、赤ちゃん言葉を使うって気持ち悪くない? 何もないわけない」とバッサリ。夫とは交際期間を含めて8年の付き合いだというが、「たった8年ですよ? 人生100年時代って考えたら、まばたきぐらいの長さ」だと話し、「赤ちゃん言葉を使ってた旦那を思い出して、ずっと過ごせるかな? って冷静に考えてほしい」と助言。相談者には、子供もいないことから、「まだ若いし。これからのことを考えたら、さっさと別れたらいい」と自身の考えを伝えた。

また、離婚する場合について、「何もなく身を引くなんて、私は耐えられないから。本当に深い傷を負わせたいって思う(笑)」と話した藤本。「親がいるところで赤ちゃん言葉使って、“普段やってるじゃん?”って」「LINE画面をラミネート加工したやつを、お母さんたちに配って、“普段こんな感じなんです。これ誰かわかります? うちの旦那なんですよ”って」と“復讐”することを勧め、「その場で離婚届を書いてもらう。みんなが集まってるときにやる」とアドバイス。

続けて、「殴りたいよ。気持ちとしてはボッコボコにしたい」と本音を語った藤本は、「でも、やったら負けだから。向こうが悪いのに、手出したらこっちが悪くなるじゃん。だから、100％向こうが悪いまま私は勝ちたい」「一回死ぬほど泣いていいから、絶対やり返してほしい」とも。最後は、相談者に向け、「何一つ、引きずらずに次に向かっていってほしい。あなたは何も悪くないから。自分に非がないように、どうにかグッとこらえて」と力強く励ましていた。

コメント欄には、「とっとと離婚しましょう!」「別れた方が未来は明るいと思う」「他人事ながら腹立つ～!」「ガッツリお金もらって新しい人生歩んでほしい!」といった声のほか、「相手をやっつけてから離婚して欲しい! とか言うところが大好き」「ミキティの復讐素敵」「ラミネート笑った」「スカッと回答に心洗われました」などの反響が寄せられている。