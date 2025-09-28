タレントの藤本美貴が19日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。夫の“不倫疑惑”に悩む20代女性へアドバイスを送った。

「身内ではなく、第三者からの評価で自分の価値を確かめたい」

現在妊娠中の相談者は、「最近、夫の浮気が発覚した」と告白。夫のLINE画面を見てしまい、「私に内緒で2人で会っていたり、電話をしていた」そうで、本人に問いただすと、「体の関係はない。ただ、モテる実感が欲しい。カッコいいと褒められたい。承認欲求からこんなことをしてしまった」と返されたという。さらに、「身内ではなく、第三者からの評価で自分の価値を確かめたい」とも話しており、相談者は、「他人からの評価で自分の価値を確かめる気持ちが理解できない」とぼやいた。

藤本は、「ぶん殴ってやりたい」と本音をぶちまけつつ、離婚は考えていないという相談者に、「もう嘘でもいい。友達がこの間、髪型すごい似合うね! って言ってたよとか、私の友達が、カッコいいね! って言ってたとか」と助言。「“私の友達”が、一番近い他人の意見」だと説明しながら、「“会うことのない友達”が言ってたよって。その旦那さん、会おうとしそうだから……。“誰ちゃん?”って。言ってないんだから。作り話なんだから。それでいいんです」と注意点を挙げながらアドバイスした。

一方で、「既婚を隠して他の女性と会っていた」「結婚前にマッチングアプリを入れていた」という夫に、藤本は、「結構ヤバい人」と正直な気持ちを吐露。「“好き”って言われたら、自信が持てるって言うけど。あとは、自分の自制心と戦うだけじゃん。その自制心に負けたときはどうするのよ?」「そもそも不倫みたいな関係で、心から湧き出てくる“好き”って何?」と怒りをにじませ、「体の関係はないとか、そんなの言う分には簡単だから」「誤魔化されてるだけなんじゃないかな? 自信がとかじゃないのよ。普通に遊びたいの」と厳しく指摘した。

また、「最後に私に戻ってくればいいのっていう。“プロ妻”になれるかどうかの瀬戸際ですよね」と神妙に語った藤本。「“プロ妻”にならなきゃ、苦しいだけ」と伝え、「本当に体の関係がないのか? とか、突き詰めないほうがいい。突き詰めたところで別れるつもりもないし。荒波を立てないほうがいい。気づきを得ないほうがいい」とも。不倫について、「お互いが納得できるんだったら、周りが言うことではない」としつつ、「独身の女性もかわいそう。知らないで、“好き”って言ってるから。一歩踏み込んじゃったりされるのが、一番心配」とつぶやいていた。

コメント欄には、「旦那さん相当やばい…」「自信がほしくて浮気するって普通に常習犯」「親も巻き込んで話し合った方がいい気がします」「承認欲求が過剰なのって面倒」「妊娠中に最低過ぎる…」などの声が上がっている。