「人としてどうなんだろう……?」タレントの藤本美貴が、視聴者から寄せられた出産エピソードに驚がくした――。

藤本美貴

「陣痛がきた」と夫に連絡するも…

7日に更新されたYouTubeチャンネル『ハロー！ミキティ／藤本美貴』では、視聴者の“忘れられない一言”を紹介。立ち合い出産を希望していたという視聴者は、「陣痛がきた」と夫に報告するも、連絡が取れなかったという。そのため、出産後に電話をすると、「陣痛がきてから、3日は産まれないと思った」と言われたと明かした。

これには藤本も、「ええっ!? ひどすぎる。ひどすぎない!?」とドン引き。「これはちょっともう……。私なら耐えられないかも。もう産まれてるから、離婚はしないけど。ちょっと人としてどうなんだろう? って思っちゃうよね」と話し、「考えられなくない? 連絡つかないんだよ? 何してたの? って感じじゃん」と憤った。

また、自身も出産を経験している藤本は、「“大丈夫?”とか、“どんな感じ?”とかさ。普通に連絡つくべき」とバッサリ。夫のありえない“一言”に、スタッフも、「心配してほしい。(スマホを)頻繫に見てほしいですよね」と同情すると、「心配だよ。勝手に3日かかるって想定しないでよ! って感じだよね」と苦々しく吐露していた。