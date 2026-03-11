「体型プラス夜の生活のことも言われ、ショックで目の前で泣いてしまった」藤本美貴のもとに寄せられた、20代女性の深刻な悩み。視聴者から「最高すぎる」と絶賛の声も上がった、藤本のアドバイスとは――。

藤本美貴

「“冗談だよ”と謝ってくれたが自信がなくなった」

出産して約半年だという相談者。妊娠線のケアはしていたものの、夫から「肉割れしてるもんな、お腹」「今のその姿はEDになりそう」とジョーク交じりに言われてしまったという。妊娠線のことをあまり気にせず過ごしていたが、「体型プラス夜の生活のことも言われ、ショックで目の前で泣いてしまった」といい、「“冗談だよ”と謝ってくれたが、自分に自信がなくなってしまった」とこぼした。

藤本は、「旦那さんも、ちょっと冗談で言ってる感じはあるのかなと思う」としつつ、「嫌だよね。“な～んでだ?”って聞けばいいんじゃない。だって、紐解いたら、妊娠してたわけじゃん。なんで妊娠したんだ? っていう話じゃん」と指摘。「それを責められてもしょうがないもんね」と寄り添いながら、「泣いてもなんかムカつくじゃん。だから、“な～んでだ?”って言う。お前のせいだよ! っていう話じゃん(笑)。本当に負けないでほしい」と言い返すことを勧めた。

「妊娠線とか、体型のこととか。不摂生で太ってるわけじゃないから。1回ガツンと言ってやっていいかもしれない。“本当にやめてくんない?”みたいな」と話した藤本は、「“じゃあ、あなたは絶対ハゲないし太らないんですね!?”っていうさ。“約束できますよね? 見た目変わらないんですよね?”って」と含み笑い。スタッフが、「命かけて産んだのに……。夫婦って大変ですね」と声を上げると、「結婚、遠のかないで(笑)。基本は幸せだから」と強調した。

また、自信をなくしている相談者を、「何も悪くない」と励ました一方、「できることは自分も頑張るべき」と伝えた藤本。「レスになりたくない」という悩みに対し、「できる範囲でゆっくり戻していったらいいんじゃないかな」「(お互いに)“お父さん・お母さん”って呼ばないとかさ。子供に対しては、“お父さん・お母さん”だけど。カップルでいるためには、大変だけど意識して子育てしていくべきだなと思う」と助言する場面もあった。

視聴者からは、「本当に許せない!!!」「一回〆ましょう」「冗談のセンスがなさすぎる」「雑な身体のイジリは何もおもんない!」「旦那さん配慮がなさすぎ」「なーんでだ? は最高すぎる笑」などの反響が寄せられている。