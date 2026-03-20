「“私のチキンタルタル南蛮、盗んだよね?”と怒りがわいてきた」怒りに震える女性視聴者から相談を受け、驚きをあらわにした藤本美貴。思わず「怖い!」と絶叫した“残念なデート”とは――。
「プレートにあったはずの大きな1切れがなくなっていた」
2月20日更新のYouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』に寄せられた、ある相談。ランチデートに行ったという女性視聴者は、「ランチプレートを1つずつ注文し、私はチキンタルタル南蛮を選んだ。途中で離席して戻ると、プレートにあったはずの大きな1切れがなくなっていた」と吐露。しかし、相手は何食わぬ顔で会話を続け、さらには、「ジュース飲んだよね? その分、多く払ってね」と言われたといい、「自分が頼んだ分を払うのは当然だが、“私のチキンタルタル南蛮、盗んだよね?”と怒りがわいてきた」と当時の心境を振り返った。
その後、再びデートに誘われ、“真相”を知るため会うことを決意した女性視聴者。しかし、目的地に着くまで荷物持ちをさせられるなど、不可解な行動に首をかしげていると、突然「合格!」と言われてポカン。実は、相手は、母親と同居してくれる結婚相手を探しており、面接官気取りで試験をしていたという。「とんでもない言動や行動は、すべてわざとだった」と謎が解けたものの、「“私にとってあなたは不合格です”と言い切って帰りました」と結んだ。
これには藤本も、「そんなことないよね? 信じられないよ」「ええっ!? 怖い……」と終始困惑。一方で、女性視聴者の対応については、「最高!」と声を上げ、「2回目行ってくれるのがうれしいね。クズは本当にクズだったのか? っていう確認ね(笑)」と称賛。「なんかちょっとしたホラー映画より怖いよ。振り返って、“合格!”って言われたら怖いよ。ちょっと体験してみたいぐらい。なんかアトラクションでないですか(笑)? すごいね!」と信じられないエピソードに興味津々だった。
“結婚相手をジャッジする男性”に出会ってしまった女性視聴者に、「すごいなと思って。めちゃめちゃ面白い」と大興奮の藤本。「“ちょっと行ってみるか。なんか変な人すぎたな”みたいな。最高! その精神が。よかった、よかった。気持ちいいね。別れたあとだと思うとさ、最高のエピソードだね」と大絶賛で、「残念だった男は捨てて、次に向かってるわけじゃない? もう最高! そんなエピソード、人生で持ってる人なかなかいないって。それこそ、“合格です!”って感じ」と大笑いしていた。
視聴者からも、「チキンタルタル南蛮男こわ!!!」「合格男の話面白すぎるww」「ほんとうにあった怖い話」「上には上がいると思えました」「声だして笑っちゃいました」「最高の話ありがとうございました!!」など多数の反響が寄せられている。
【編集部MEMO】
藤本美貴が「新しい自分を発掘」すべく、色々なヒト・モノ・コトと出会い、好きなことを見つけ、やりたいことをやっていく様子を届ける目的で、2019年10月に開設したYouTube公式チャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』。4年前のブログでは、「17歳から芸能生活をしてきてありがたい事に守られた環境だったからこそ本当に知らないことや、やった事が沢山あったり…これから色んなYouTubeを通して経験して34歳から新しい藤本美貴を発掘できればいいなと思っています」と意気込みをつづっていた。最近は、視聴者の悩みに答える「ミキティ人生相談」のほか、夫・庄司智春(品川庄司)とのプライベート映像も人気を集めている。