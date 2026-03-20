「“私のチキンタルタル南蛮、盗んだよね?”と怒りがわいてきた」怒りに震える女性視聴者から相談を受け、驚きをあらわにした藤本美貴。思わず「怖い!」と絶叫した“残念なデート”とは――。

藤本美貴

「プレートにあったはずの大きな1切れがなくなっていた」

2月20日更新のYouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』に寄せられた、ある相談。ランチデートに行ったという女性視聴者は、「ランチプレートを1つずつ注文し、私はチキンタルタル南蛮を選んだ。途中で離席して戻ると、プレートにあったはずの大きな1切れがなくなっていた」と吐露。しかし、相手は何食わぬ顔で会話を続け、さらには、「ジュース飲んだよね? その分、多く払ってね」と言われたといい、「自分が頼んだ分を払うのは当然だが、“私のチキンタルタル南蛮、盗んだよね?”と怒りがわいてきた」と当時の心境を振り返った。

その後、再びデートに誘われ、“真相”を知るため会うことを決意した女性視聴者。しかし、目的地に着くまで荷物持ちをさせられるなど、不可解な行動に首をかしげていると、突然「合格!」と言われてポカン。実は、相手は、母親と同居してくれる結婚相手を探しており、面接官気取りで試験をしていたという。「とんでもない言動や行動は、すべてわざとだった」と謎が解けたものの、「“私にとってあなたは不合格です”と言い切って帰りました」と結んだ。

これには藤本も、「そんなことないよね? 信じられないよ」「ええっ!? 怖い……」と終始困惑。一方で、女性視聴者の対応については、「最高!」と声を上げ、「2回目行ってくれるのがうれしいね。クズは本当にクズだったのか? っていう確認ね(笑)」と称賛。「なんかちょっとしたホラー映画より怖いよ。振り返って、“合格!”って言われたら怖いよ。ちょっと体験してみたいぐらい。なんかアトラクションでないですか(笑)? すごいね!」と信じられないエピソードに興味津々だった。

“結婚相手をジャッジする男性”に出会ってしまった女性視聴者に、「すごいなと思って。めちゃめちゃ面白い」と大興奮の藤本。「“ちょっと行ってみるか。なんか変な人すぎたな”みたいな。最高! その精神が。よかった、よかった。気持ちいいね。別れたあとだと思うとさ、最高のエピソードだね」と大絶賛で、「残念だった男は捨てて、次に向かってるわけじゃない? もう最高! そんなエピソード、人生で持ってる人なかなかいないって。それこそ、“合格です!”って感じ」と大笑いしていた。

視聴者からも、「チキンタルタル南蛮男こわ!!!」「合格男の話面白すぎるww」「ほんとうにあった怖い話」「上には上がいると思えました」「声だして笑っちゃいました」「最高の話ありがとうございました!!」など多数の反響が寄せられている。