「“お小遣い上げてほしい”とか思わずに……」タレントの藤本美貴が、視聴者から寄せられたエピソードに率直な思いを語った――。

藤本美貴

「今、幸せな時間が流れましたね(笑)」とほっこり

7日に更新されたYouTubeチャンネル『ハロー！ミキティ／藤本美貴』では、40代既婚男性の“忘れられない一言”を紹介。月5万円のローンを完済後、妻に、「今後は5万円分を自由に使える」と話したところ、「貯金しよう。今の生活水準に不満ないよ」と返されたといい、「堅実な女性と結婚できて本当によかったと思いました」というエピソードを寄せた。

これに藤本は、「よかった。素敵～」と声を上げ、「“何だよ。使わせてくれねーのかよ”って思わない旦那さんで、またよかったですよね」と称賛。「“せっかく5万円払わなくてよくなったんだから、俺だってお小遣い上げてほしい”とか思わずに。“貯金しようって言ってくれてよかった”って思ってくれる旦那さんでよかったよね。だから、どっちもよかったよね」と話した。

すると、スタッフは、「その視点に気づける藤本さんも素敵です」と驚き、「ちょっと目から鱗でした。奥さんが素敵だなと思って、読み上げたんですけど……。そうか、その男性も、“俺が使っていいじゃん”って」と藤本の“気づき”に感嘆。藤本は、「“じゃあ、お小遣い上げてね”とか言ったっていいかもしれないじゃんね」と続けつつ、「今、幸せな時間が流れましたね(笑)」とほっこりしていた。