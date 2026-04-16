「“お小遣い上げてほしい”とか思わずに……」タレントの藤本美貴が、視聴者から寄せられたエピソードに率直な思いを語った――。
「今、幸せな時間が流れましたね(笑)」とほっこり
7日に更新されたYouTubeチャンネル『ハロー！ミキティ／藤本美貴』では、40代既婚男性の“忘れられない一言”を紹介。月5万円のローンを完済後、妻に、「今後は5万円分を自由に使える」と話したところ、「貯金しよう。今の生活水準に不満ないよ」と返されたといい、「堅実な女性と結婚できて本当によかったと思いました」というエピソードを寄せた。
これに藤本は、「よかった。素敵～」と声を上げ、「“何だよ。使わせてくれねーのかよ”って思わない旦那さんで、またよかったですよね」と称賛。「“せっかく5万円払わなくてよくなったんだから、俺だってお小遣い上げてほしい”とか思わずに。“貯金しようって言ってくれてよかった”って思ってくれる旦那さんでよかったよね。だから、どっちもよかったよね」と話した。
すると、スタッフは、「その視点に気づける藤本さんも素敵です」と驚き、「ちょっと目から鱗でした。奥さんが素敵だなと思って、読み上げたんですけど……。そうか、その男性も、“俺が使っていいじゃん”って」と藤本の“気づき”に感嘆。藤本は、「“じゃあ、お小遣い上げてね”とか言ったっていいかもしれないじゃんね」と続けつつ、「今、幸せな時間が流れましたね(笑)」とほっこりしていた。
【編集部MEMO】
藤本美貴が「新しい自分を発掘」すべく、色々なヒト・モノ・コトと出会い、好きなことを見つけ、やりたいことをやっていく様子を届ける目的で、2019年10月に開設したYouTube公式チャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』。4年前のブログでは、「17歳から芸能生活をしてきてありがたい事に守られた環境だったからこそ本当に知らないことや、やった事が沢山あったり…これから色んなYouTubeを通して経験して34歳から新しい藤本美貴を発掘できればいいなと思っています」と意気込みをつづっていた。最近は、視聴者の悩みに答える「ミキティ人生相談」のほか、夫・庄司智春(品川庄司)とのプライベート映像も人気を集めている。