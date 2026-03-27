「中学のとき好きだった先生と……」24歳の小学校教諭のお悩みが寄せられ、本気で心配したタレントの藤本美貴。「自分を見つめ直したほうがいい」とアドバイスした理由とは――。

藤本美貴

「彼に“犯罪だから結婚できない”と言われた」

17日に更新されたYouTubeチャンネル『ハロー！ミキティ／藤本美貴』では、「中学生のときに好きだった先生と、新卒1年目のときに体の関係を持ってしまった」という女性教諭のお悩みを紹介。相談者は、「当時は職場のセフレに沼っていたが、先生のことを好きになってしまった」といい、現在交際中だという。しかし、「彼に“犯罪だから結婚できない”と言われた」「必死に私と付き合っていることを隠そうする」「遠距離恋愛中だが連絡は週1回」と打ち明け、「友達から、“それって付き合ってる? ”と心配されている。将来のことを考えたいが、本当に彼でいいのか不安だ」と悩みを語った。

これに、藤本は、「いや、ちょっと……。すぐ沼るのをやめましょう。それが心配」「相手の先生のことを見直すよりも、自分を見直したほうがいい」とピシャリ。「“犯罪だから”って言ってる意味もちょっとよくわかんない。本当に付き合ってんのかな? って心配になる気持ちもわかる」としつつ、連絡の頻度が少ないことにも、「付き合って連絡取れないとか絶対ないじゃん。遠距離恋愛だったら、ある程度はマメに取ろうと思うんじゃないのかな。先生が“いや、犯罪だから”って、よくわからない理由を言ってんのは謎だよね。なんか他にない……? っていう」と勘ぐった。

また、職場にセフレがいたという相談者に対し、「違う先生と沼らないのかなって私は心配」「職場で沼るってなかなかじゃない?」と本音をもらした藤本。自分自身を見つめ直すために、「“私は職場で沼るタイプなんだ”って、まず認める。それって自分の友達の話だったらどうかな? って、他人事にしてみる」と助言し、「自分事だと、自分の感情で忙しいからさ。他人事で考えてみると、自分ってどうなんだろう? って」と客観視できると説明。「そんなもんだよと思うのか。やっぱりよくないなと思ったら、そこは気をつけなきゃいけない」と真剣な表情で伝えた。

改めて、「本当は既婚者じゃないのかな? とか。本当にいろんな状況がわかってるのかどうかっていうところもない?」と疑念を語った藤本は、「絶対泊まらないんだよなとか。休日はいつでも連絡取れるのかとか。いろいろ解決すべきところがありそう」とズバリ指摘。相手と一度話し合いする必要があると伝え、「聞いてみるのが大事。本当にボロが出てくるパターンもあるし、純粋な気持ちが聞けるかもしれないから」と勧めつつ、「客観的に自分のことを見てみたり。友達の話だと思って、考えてみてもいいかもしれないですよね」とアドバイスを送っていた。

視聴者からは、「先生既婚者だと思う」「犯罪だから…意味わからん」「単に相談者さんの事をセフレとしてしか見てない」「自分を見直した方がいい! 間違いない!!」「確かにまずは自分を見つめ直すことですよね!」「犯罪だからってなんだよ、既婚者だろ」「ミキティ引いてるよ…」などの反響が寄せられている。