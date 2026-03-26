タカラトミーは、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」と放送30周年を迎えたNHK Eテレの人気幼児向けTV番組『いないいないばあっ！』が初めてコラボレーションした2種「ドリームトミカNO.１５５ いないいないばあっ！ ワンワンカー」と「ドリームトミカ SP いないいないばあっ！ スーパーワンカー」(希望小売価格：各880円)を、5月中旬に発売する。

「ワンワンカー」は、『いないいないばあっ！』の人気コーナー「ノリノリ！のりものタウン」に登場する「ワンワンカー」をトミカで再現。丸いフォルムに尻尾がついた可愛らしいデザインとなっている。

「スーパーワンカー」は、番組内の楽曲『スーパーワンのうた』に登場する「ワンワン」が変身したヒーローキャラクター「スーパーワン」をモチーフにしたトミカ。「ワンワンカー」が「スーパーワン」の格好をした姿をイメージし、スーパーワンが着用するマントの背中にあるトレードマーク「ワ」も再現している。





「ドリームトミカ SP いないいないばあっ！ スーパーワンカー」

5月中旬から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売。また、「タカラトミーモール」では3月31日から予約受付を開始予定となっている。

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