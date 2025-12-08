タカラトミーは2026年1月、人気車種をリメイクしたシリーズ「トミカREBORN」を発売。さらに2026年夏からは、「トミカ」初となる公式オンラインファンコミュニティ「TOMICA OWNER‘S CLUB」を始動する。

新シリーズ「トミカREBORN」

「トミカREBORN」は、「トミカ」55年の歴史を彩った名車を、現在の品質基準をベースに造形・彩色などには最新技術を用い、再び生まれ変わらせる新シリーズ。第1弾は「マツダ ファミリア 1500XG」が45年ぶりに、第2弾では「日産 スカイライン GT-R(R34)」が27年ぶりに登場。当時のアクションも可能な限り再現されている。

「トミカREBORN マツダ ファミリア 1500XG」

第1弾「トミカREBORN マツダ ファミリア 1500XG」の発売日は2026年1月17日となっており、12月6日より「タカラトミーモール」にて予約受付がスタートしている。サイズはW27㎜×H20㎜×D65㎜、価格は880円。

「トミカREBORN 日産 スカイライン GT-R(R34)」

第2弾「トミカREBORN 日産 スカイライン GT-R(R34)」の発売日は2026年3月下旬。2026年1月下旬から予約受付が開始される予定となっている。サイズはW30㎜×H24㎜×D76㎜、価格は880円。

いずれも、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売される。

TOMICA OWNER’S CLUB

「TOMICA OWNER’S CLUB」は、「トミカ」を愛する”トミカオーナー”の方々がオンライン上に集い、相互に交流を図る会員制コミュニティサイト。

ファン同士でお気に入りの「トミカ」を語り合ったり、開発者インタビューや開発秘話など開発の裏側を知れたり、新商品の情報もいち早くお届け。また、今後発売して欲しい「トミカ」を募集するなど、ファンと共創する公式コミュニティならではの企画も。さらにリアルイベント(「TOMICA OWNERS MEETING」を定期開催予定)とも連携し、リアルとオンラインの双方でファンとの交流の場を提供するなど、”トミカオーナー”の心を躍らせる日常の中のエンジンとなるような場を目指し、2026年夏頃より始動するという。

会員登録費・基本利用料は無料。サイト内でアクションすることによってポイントが貯まり、獲得したポイント数に応じてキャンペーンの応募や特典を獲得することができる。なお、登録開始時期や登録方法は、「トミカ」公式サイトおよびタカラトミー公式LINEアカウントにて随時公開される。

