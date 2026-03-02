中華そば専門チェーン店「天下一品」は3月1日より、「アプリでスタンプカードキャンペーン ステージ2」を全国で開催している。

2025年12月～2026年1月にかけて開催された「ステージ1」に続き、3月1日から「ステージ2」がスタートした。ステージ2では、飲み物の温度で色とデザインが変化する「色が変わるタンブラー」が景品に登場。初のブランドコラボレーションとして、国民的ミニカーブランド「トミカ」との夢のタッグが実現している。

見た目にも楽しいタンブラーは、キンキンに冷えた飲み物(10°C以下)を注ぐことで、黒いボディに鮮やかな「赤い車」のイラストデザインがフワッと浮かび上がるという、使うたびにワクワクする仕掛けが施されている。

また、高さ約13cmと手に馴染む「持ちやすい」「日常使いしやすい」コンパクトサイズ。軽くて割れにくいアルミ単層構造で、小さなお子さまでも安心して使うことができる。

タンブラーを獲得するには、天下一品公式アプリをインストールのうえ、店内にて対象となるラーメン(並・大・特大・定食〈セット含む〉・お持ち帰りラーメン〈家麺〉)を注文すると、1杯につきスタンプ1個が押印される。スタンプ5個で「オリジナルグッズ」のタンブラーまたは、「ラーメン(並)1杯半額クーポン」をもらうことができる。なお、集めたスタンプが4個以下の場合は、6月1日からスタートするステージ3へ持ち越しが可能。

開催期間は3月1日～4月30日。近江今津セルフ店を除く全国の「天下一品」にて開催される。

