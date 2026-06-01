セガ フェイブは、サンリオのキャラクターの可愛いお弁当作りがパズルで楽しめる『おべんとうパズル ハローキティ』『おべんとうパズル マイメロディ』(全2種、各1,650円)を7月23日に全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ他で発売する。

「おべんとうパズル」シリーズは、かわいいキャラクターの「キャラ弁」作りが楽しめる商品。キャラクターの顔をあしらったごはんピースを含む5つのおかずピースを組み合わせて、パズル感覚でお弁当作りを楽しむことができる。このたび新たに「ハローキティ」「マイメロディ」の2種が登場します。各キャラクターのおかずピースは、各キャラクターをイメージした具材を表現した。ハローキティには、トレードマークであるりんごをあしらったかまぼこを、マイメロディには、チューリップをデコレーションしたポテトサラダ、ケチャップで音符をあしらったハンバーグなど、とってもかわいいおかずピースを用意している。

また、シリーズ全商品でおかずピースの形が共通のため、別売りのおべんとうパズルのおかずピースと入れ替えて、オリジナルのお弁当作りも楽しめる。さらに、お弁当箱のフタを閉めると重ねて収納できる設計で、すっきりと片付けることができる。

おべんとうパズル ハローキティ・おべんとうパズル マイメロディの同梱内容は、 お弁当箱、おかずピース5個。商品サイズは、幅123×高32×奥93㎜。対象年齢は3才以上。希望小売価格は1,650円。発売予定日は、7月23日。

(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670418