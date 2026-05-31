シルバニアファミリーの赤ちゃんたちが、連れて歩けるリングチャームになってカプセルトイに登場。かわいいラインアップに、SNSでは「癒やし!」「コンプしたい!」と歓喜の声があがっています。

「シルバニアファミリー 赤ちゃんリングチャーム」

人気の赤ちゃんたちがアクリルのリングチャームになってカプセルトイで新登場🎶

ペットボトルや傘に付けたり、カニカンを使ってポーチにつけたりできるよ!

全6種。2026年9月発売予定✨

(@SylvanianJPより引用)

シルバニアファミリーの赤ちゃんたち、相変わらず可愛いですね。

「シルバニアファミリー 赤ちゃんリングチャーム」は、シリコンリングやカニカンが付いたアクリルチャーム。ペットボトルや傘の持ち手にリングがぴったりフィット。カニカンを使って、ポーチのファスナーなどにも簡単に付けることができちゃうんです。

ラインアップは、ショコラウサギの赤ちゃん「クレム」、くるみリスの赤ちゃん「アンブローズ」、ラテネコの赤ちゃん「ピーノ」、ビスケットクマの赤ちゃん「ノア」、トイプードルの赤ちゃん「マイロ」、アザラシの赤ちゃん「パフィ」の全6種類。サイズは約3.5㎝です。どの子も可愛くて、一緒にお出かけするのが楽しみですね。

SNSで紹介されると、「かわいすぎる!!!!!!出会えたらもちろん回す」「パフィちゃん可愛すぎるーーー!! 癒やし」「ピーノくんかノアちゃんが欲しい～～～～」「コンプしたいな」と話題に。また、「第2弾以降でヒツジの赤ちゃんも仲間に入れてください」「第二弾とかでシエルちゃんお願いします」「シマネコちゃんもお願いします~!!!」などなど、早くも次回作への願望をポストする人もちらほら。執筆時点までに4.1万いいねを獲得しています。

発売日は9月。何に付けようか考えながら、楽しみに待ちましょう!