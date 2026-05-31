「ちいかわ」がこのほど、ドン・キホーテの公式キャラクター「ドンペン」とコラボすることに。ドンペン帽子を被ったちいかわや、豹柄パジャマを身につけたちいかわなど、ドン・キホーテでしか買えないアイテムが満載。SNSで早くも話題となっています。

＼ドンキ限定『ちいかわ』グッズ発売決定🌟/

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「ちいかわ」とドン・キホーテの公式キャラクター「ドンペン」との限定商品が登場🐧

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2026年6月6日(土)10:00～

ドン・キホーテ 対象店舗にて発売🙌

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🔍詳細はこちら

https://donki.com/products/chiikawa_sl6/

(@chiikawa_kouhouより引用)

ドンペンを頭にかぶったちいかわ、ユニークでお茶目でとっても可愛らしいですね。ほかにも、ドンキらしいポップなデザインと、ちいかわの愛らしさが融合した限定グッズが多数ラインアップされています。

まずは、50㎝の特大ぬいぐるみ「ちいかわ ドンペンなBIGぬいぐるみ」が登場。ちいかわ、ハチワレ、うさぎの3人が、頭からドンペンをすっぽりかぶったお茶目な姿に。胸にはどどーんと「ド」のマークが付いていて、今回のコラボならではの“激レア感”が漂う仕上がりになっています。ちなみに価格は19,800円。価格といい大きさといい、思わず二度見してしまう存在感ですね。

また、豹柄パジャマを着たちいかわたちが可愛い「ちいかわ 豹柄パジャマなマスコット」も登場。ラインアップはカラフルな全8種。キャラクターごとに豹柄のカラーが違っていて、ちいかわはピンク、ハチワレが水色、うさぎはモカ、モモンガは紫、くりまんじゅうは緑、ラッコがグレー、シーサーは黄色、カニは青となっています。サイズは90～110mmで、価格は1,980円。どの子もとっても可愛くて、コンプしたくなっちゃいますね。

そのほかのラインアップはこちら。

ちいかわ ドンペンなマスコット… 全3種、1,980円

ちいかわ ネイルオイル… 全4種、880円

ちいかわヘアターバン… 全8種、1,650円

ちいかわ シェル型メッシュポーチ… 全3種、2,420円

ちいかわ スクエアポーチ… 全3種、1,650円

ちいかわ アクリル前髪クリップ… 全4種、770円

ちいかわ フロッキー前髪クリップ… 全3種、1,210円

ちいかわ 3Dパフ3Pセット… 968円

ちいかわ コンタクトケース… 全4種、418円

ちいかわ Lilytone 9色アイシャドウパレット… 全4種、1,078円

ちいかわ クレンジングバーム… 1,650円

ちいかわ マスカラリムーバー… 880円

ちいかわ 30枚入りシートマスク… 1,980円

ちいかわ なりきりフェイスシートマスク… 全8種、550円

このラインアップに、SNSでは「かっかわいい、、ぎゃるちいかわいい」「豹柄ほんま刺さる 絶対欲しい」「マスコット可愛いですね」「豹柄しさちゃん似合うーっ」「えーん(泣)可愛すぎる!! 全部欲しい(大ぬいぐるみは無理だけどw)早めに並ぶか!」「ペンかぶってるのかわいい」と話題に。執筆時点までに5万いいねを超える反響が寄せられています。

発売は 6月6日10時〜。販売店舗が限られているため、公式サイトにて事前チェックが必須です。ドンキでしか手に入らない限定コラボグッズ。ぜひお気に入りのアイテムをゲットして、ちいかわとドンペンの特別なコラボを楽しんでみてはいかがでしょうか。

(C)nagano

※各店舗午前10時より販売開始予定。

※商品はなくなり次第終了となります。

※当日整理券を配布する場合があります。

※取り扱いのない店舗もあります。