プレックスは、『ゴジラ対エヴァンゲリオン』より「デフォリアル エヴァンゲリオン初号機“G”覚醒形態 メタリックVer.」(16,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年8月発送予定。

コラボレーション企画『ゴジラ対エヴァンゲリオン』。「もしエヴァンゲリオン初号機に“G細胞(※)”を投入したら？」というオリジナル設定に基づいて立体化され話題を呼んだ「エヴァンゲリオン初号機“G”覚醒形態」がメタリックVer.となってデフォリアルに再登場。

エヴァンゲリオン初号機のフォルムを基本としながらも随所にゴジラの要素が融合した禍々しい姿を、全高約17cmのデフォルメフィギュアとして立体化。ゴジラの生物的な造形とエヴァンゲリオン初号機の機械的な造形を、それぞれデフォルメしつつもリアルに再現されている。

エヴァンゲリオンの紫色と緑色の部分にはメタリック塗料を使用し、光沢感と重厚感を感じる表現となっている。

(※)ゴジラの細胞。侵食性が高く、他の生物に組み込むと、その生物の組織を変質させてしまうため、G細胞の影響で生まれた怪獣がゴジラシリーズには多く登場する。

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