ファッション・アパレル雑貨を中心に企画・製造・販売など、国内外ブランドのOEM事業を手がけるイエローは、5月22日より、『 読売ジャイアンツ めじるしチャーム』（監督・選手Ver/ユニフォームVer）の販売を開始した。

読売ジャイアンツめじるしチャーム 監督・選手ver. vol 1,2

読売ジャイアンツめじるしチャーム 監督・選手ver. vol 1,2

読売ジャイアンツめじるしチャーム 監督・選手ver. vol 1,2

読売ジャイアンツめじるしチャーム 監督・選手ver. vol 1,2

読売ジャイアンツめじるしチャーム 監督・選手ver. vol 1,2の監督・選手名は、83 阿部慎之助、6 坂本勇人、35 泉口友汰、92 R.マルティネス、27 岸田行倫、20 戸郷翔征、2 吉川尚輝、 19 山崎伊織、15 大勢、8 丸佳浩。価格は、1回400円。5月22日より順次販売開始。販売対象店舗は、ガチャガチャの森・Pon。同商品はランダム仕様で、絵柄は選択不可。複数回購入した場合でも、同じ絵柄が出る場合がある。

読売ジャイアンツめじるしチャーム ユニフォームver. vol 1,2

読売ジャイアンツめじるしチャーム ユニフォームver. vol 1,2

読売ジャイアンツめじるしチャーム ユニフォームver. vol 1,2の監督・選手名は、83 阿部慎之助、6 坂本勇人、35 泉口友汰、92 R.マルティネス、27 岸田行倫、20 戸郷翔征、2 吉川尚輝、 19 山崎伊織、15 大勢、8 丸佳浩。価格は、1回400円。5月22日より順次販売開始。

読売ジャイアンツ めじるしチャーム ユニフォームver. Vol.1，2の価格は1回400円。5月22日より順次販売開始。販売対象店舗は、ガチャガチャの森・Pon。同商品はランダム仕様で、絵柄は選択不可。複数回購入した場合でも、同じ絵柄が出る場合がある。

遠征バッグや通勤リュック、普段使いのトートバッグやポーチにはもちろん、傘やペットボトルに付ければ自分だけの特別な“めじるし”に。アクリルめじるしチャームは、いつでもどこでもさりげなくジャイアンツ愛をアピールできる、絶妙なサイズ感が魅力のアイテムです。シンプルながらも存在感のあるデザインは、日常のコーディネートのアクセントとしても活躍する。