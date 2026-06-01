ファッション・アパレル雑貨を中心に企画・製造・販売など、国内外ブランドのOEM事業を手がけるイエローは、5月22日より、『 読売ジャイアンツ めじるしチャーム』（監督・選手Ver/ユニフォームVer）の販売を開始した。
読売ジャイアンツめじるしチャーム 監督・選手ver. vol 1,2の監督・選手名は、83 阿部慎之助、6 坂本勇人、35 泉口友汰、92 R.マルティネス、27 岸田行倫、20 戸郷翔征、2 吉川尚輝、 19 山崎伊織、15 大勢、8 丸佳浩。価格は、1回400円。5月22日より順次販売開始。販売対象店舗は、ガチャガチャの森・Pon。同商品はランダム仕様で、絵柄は選択不可。複数回購入した場合でも、同じ絵柄が出る場合がある。
読売ジャイアンツめじるしチャーム ユニフォームver. vol 1,2の監督・選手名は、83 阿部慎之助、6 坂本勇人、35 泉口友汰、92 R.マルティネス、27 岸田行倫、20 戸郷翔征、2 吉川尚輝、 19 山崎伊織、15 大勢、8 丸佳浩。価格は、1回400円。5月22日より順次販売開始。
読売ジャイアンツ めじるしチャーム ユニフォームver. Vol.1，2の価格は1回400円。5月22日より順次販売開始。販売対象店舗は、ガチャガチャの森・Pon。同商品はランダム仕様で、絵柄は選択不可。複数回購入した場合でも、同じ絵柄が出る場合がある。
遠征バッグや通勤リュック、普段使いのトートバッグやポーチにはもちろん、傘やペットボトルに付ければ自分だけの特別な“めじるし”に。アクリルめじるしチャームは、いつでもどこでもさりげなくジャイアンツ愛をアピールできる、絶妙なサイズ感が魅力のアイテムです。シンプルながらも存在感のあるデザインは、日常のコーディネートのアクセントとしても活躍する。