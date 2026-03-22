スターバックス コーヒー ジャパンとビームスは、ライフスタイルプロジェクト「STARBUCKS STAND by BEAMS」から「EXTRA Collection」の第二弾を3月27日に発売する。今回はダイキャスト製ミニカー「トミカ」との別注アイテムが登場し、原宿や京都でのポップアップストア開催も決定した。

STARBUCKS STAND by BEAMS

「トミカ」別注のオリジナルトラックが主役

第二弾となる本コレクションでは、ビームスの物流で活躍する「三菱ふそう キャンター」をベースにした特別仕様のミニカーが登場する。スターバックスのサイレンロゴを配したオリジナルトラックを中心に、その世界観をファッションに落とし込んだアパレルや雑貨など全9型を展開するという。アパレルは大人用とキッズ用が用意され、親子でのリンクコーディネートが楽しめる構成だ。

STARBUCKS STAND by BEAMS「EXTRA Collection」

ポップアップストアを原宿・京都で開催

これまでの「ビームス ライフ 横浜」とオンラインストアに加え、エリアを拡大してポップアップストアを実施する。3月27日より「スターバックス スタンド バイ ビームス 原宿 ポップアップストア」と「ビームス 京都」の2拠点で開催予定だ。会場では今回の別注アイテムに加え、過去の「CORE」「EXTRA」「SEASONAL」の全3コレクションが一堂に集結するという。

商品詳細

展開されるアパレルアイテムは、大人用とキッズ用でそれぞれ幅広いサイズを用意している。Tシャツは大人用がS、M、L、XLの4サイズ展開でユニセックス仕様となっており、キッズ用は100、110、120cmの3サイズ展開だ。キャップやトートバッグ、トミカ(ミニカー)はワンサイズでの展開となっている。

◆トミカ for STARBUCKS STAND by BEAMS/トミカ(ミニカー)

ビームスの物流トラックをベースに全面をグリーンにし、荷台にロゴをあしらった限定デザイン。価格は1,320円。

トミカ for STARBUCKS STAND by BEAMS/トミカ(ミニカー)

◆トミカ トラックプリントTシャツ A/キッズ Tシャツ A

バックにトラックを様々なアングルから描いたグラフィックを使用。大人用は小文字の「tomica」、キッズ用は大文字の「TOMICA」ロゴを採用している。大人用9,900円、キッズ用6,600円。

トラックプリントTシャツA White

トラックプリントTシャツA Green

◆トミカ トラックプリントTシャツ B/キッズ Tシャツ B

バックにトラックを大胆に描いたグラフィックを配置。USAコットン天竺を採用し、ドライタッチな質感が特徴だ。大人用9,900円、キッズ用6,600円。

トラックプリントTシャツB White

トラックプリントTシャツB Ash Grey

◆トミカ トラックプリントキャップ/キッズキャップ

フロントにトラックのイラストとロゴをプリントしたメッシュキャップ。背面は通気性の良い素材で、スナップバックによるサイズ調整が可能となっている。大人用7,700円、キッズ用5,500円。

◆トミカ トラックプリントトートバッグ/キッズトートバッグ

生成りのキャンバス素材を使用し、フロントにトラックモチーフとロゴを配したシンプルなデザイン。内側にポケットを備えている。大人用8,800円、キッズ用4,950円。

販売概要

本コレクションは、3月27日より「スターバックス公式オンラインストア」のほか、「ビームス ライフ 横浜」「スターバックス スタンド バイ ビームス 原宿 ポップアップストア」「ビームス 京都」の各店舗にて販売を開始する。

購入制限については、オンラインストアでは販売初日に限り一会計あたり各商品1点までとなる。ビームス各店舗では、トミカ(ミニカー)に限り発売から3日間は1人につき各3点までの制限が設けられているという。