BANDAI SPIRITSの「一番くじ」に6月、『NARUTO-ナルト- 疾風伝』が登場。ナルトやサクラたちの豪華MASTERLISEシリーズフィギュア6体など、ファンにはたまらないラインアップとなっています。

一番くじ「NARUTO-ナルト- 疾風伝 風影奪還編」

今回の一番くじは、「NARUTO-ナルト- 疾風伝 風影奪還編」に登場するナルト、サクラ、カカシ、我愛羅に加え、”暁”よりデイダラ、サソリが、一番くじのハイクオリティフィギュアシリーズ「MASTERLISE」で立体化(全高約21～25㎝)。さらにデスク周りが楽しくなるようなアイテムなど、全9等級+ラストワン賞が登場。

全ラインナップが公開されると、「神すぎるぞおいなんだこれ デイダラかっこよすぎやろバカ欲しい笑」「起爆粘土 が欲しすぎる」「カッコ良すぎて寿命が伸びた」「ほんと最高ですやん」と話題に。1回790円で、6月26日よりセブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗などで発売されます。

ラインナップはこちら!

【A賞】うずまきナルト MASTERLISE



一番くじ「NARUTO-ナルト- 疾風伝 風影奪還編」うずまきナルト MASTERLISE

【B賞】春野サクラ MASTERLISE



一番くじ「NARUTO-ナルト- 疾風伝 風影奪還編」春野サクラ MASTERLISE

【C賞】はたけカカシ MASTERLISE



一番くじ「NARUTO-ナルト- 疾風伝 風影奪還編」はたけカカシ MASTERLISE

【D賞】我愛羅(風影) MASTERLISE



一番くじ「NARUTO-ナルト- 疾風伝 風影奪還編」我愛羅(風影) MASTERLISE

【E賞】サソリ MASTERLISE



一番くじ「NARUTO-ナルト- 疾風伝 風影奪還編」サソリ MASTERLISE

【F賞】デスクトップフィギュア

尾獣と起爆粘土のデスクトップフィギュア。守鶴と九喇嘛はマグネット仕様、起爆粘土はマスコット仕様となっています。サイズは約4cm。

一番くじ「NARUTO-ナルト- 疾風伝 風影奪還編」デスクトップフィギュア

【G賞】スタンプ・ノートコレクション… 選べる全7種

【H賞】 -NARUTO 72 series-アクリルチャーム… 全9種ランダム、約5cm

【I賞】 ビジュアルシートセット… 選べる全6種、A4サイズ2枚セット

【ラストワン賞】デイダラ MASTERLISE

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞では、「デイダラ」がMASTERLISEシリーズで立体化。全高約21cm。

一番くじ「NARUTO-ナルト- 疾風伝 風影奪還編」デイダラ MASTERLISE

なお、ダブルチャンスキャンペーンでは、ラストワン賞と同じ「デイダラ MASTERLISE」が用意されています。キャンペーン期間は9月末日までとなっており、当選数は50個。

(C) 岸本斉史 スコット/集英社･テレビ東京･ぴえろ