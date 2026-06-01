BANDAI SPIRITSの「一番くじ」に6月、『NARUTO-ナルト- 疾風伝』が登場。ナルトやサクラたちの豪華MASTERLISEシリーズフィギュア6体など、ファンにはたまらないラインアップとなっています。
今回の一番くじは、「NARUTO-ナルト- 疾風伝 風影奪還編」に登場するナルト、サクラ、カカシ、我愛羅に加え、”暁”よりデイダラ、サソリが、一番くじのハイクオリティフィギュアシリーズ「MASTERLISE」で立体化(全高約21～25㎝)。さらにデスク周りが楽しくなるようなアイテムなど、全9等級+ラストワン賞が登場。
全ラインナップが公開されると、「神すぎるぞおいなんだこれ デイダラかっこよすぎやろバカ欲しい笑」「起爆粘土 が欲しすぎる」「カッコ良すぎて寿命が伸びた」「ほんと最高ですやん」と話題に。1回790円で、6月26日よりセブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗などで発売されます。
ラインナップはこちら!
【A賞】うずまきナルト MASTERLISE
【B賞】春野サクラ MASTERLISE
【C賞】はたけカカシ MASTERLISE
【D賞】我愛羅(風影) MASTERLISE
【E賞】サソリ MASTERLISE
【F賞】デスクトップフィギュア
尾獣と起爆粘土のデスクトップフィギュア。守鶴と九喇嘛はマグネット仕様、起爆粘土はマスコット仕様となっています。サイズは約4cm。
【G賞】スタンプ・ノートコレクション… 選べる全7種
【H賞】 -NARUTO 72 series-アクリルチャーム… 全9種ランダム、約5cm
【I賞】 ビジュアルシートセット… 選べる全6種、A4サイズ2枚セット
【ラストワン賞】デイダラ MASTERLISE
最後の1個を引くと手に入るラストワン賞では、「デイダラ」がMASTERLISEシリーズで立体化。全高約21cm。
なお、ダブルチャンスキャンペーンでは、ラストワン賞と同じ「デイダラ MASTERLISE」が用意されています。キャンペーン期間は9月末日までとなっており、当選数は50個。
(C) 岸本斉史 スコット/集英社･テレビ東京･ぴえろ
🍃 全ラインナップ公開 🍃— 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) May 27, 2026
一番くじ
NARUTO-ナルト- 疾風伝 風影奪還編
全ラインナップはこちら👇https://t.co/3PvSPcIdaB
「ナルト」、「サクラ」、「カカシ」、「我愛羅」等、豪華ラインナップ！
他にも”暁”より「デイダラ」・「サソリ」をMASTERLISEフィギュア化‼#一番くじ #NARUTO pic.twitter.com/zDusE10IEc