南葛SCは、ユニフォームパートナーであるタカラトミーとのコラボレーションによるオリジナルイラストグッズを、2026年1月10日・11日に開催される『キャプテン翼CUP かつしか2026』にて販売する。

今回のコラボレーションでは、「トミカ55周年×南葛SC」をテーマに、『キャプテン翼』の主人公・大空翼くんが南葛SCの2025シーズンユニフォームをまとい、トミカ55周年記念ロゴ入りボールとともに躍動する特別イラストが実現した。

大空翼デザインの限定グッズ

南葛SCとタカラトミーは、2023年よりパートナーシップを開始し、地域スポーツ振興や次世代育成、そしてエンターテインメントを通じた地域活性化に取り組んでいる。同イラストを使用したグッズは、イベント会場限定で販売する。

タカラトミーが葛飾区に本社を置く玩具メーカーであることから、“葛飾から J リーグへ” を目標に掲げ、夢と希望を届け続ける南葛 SCとコラボレーションすることにより、サッカー×スポーツ ×トミカを通じて、地域社会全体をもっと笑顔に、元気にしていきたい――そうした両社の想いを源泉に実現した。

「トミカ」は1970年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売され、今年55周年を迎えた。今では3世代にわたり愛されている。現在までに国内外累計10,000種以上の車種が発売され、累計販売台数は10億台(2024年12月時点)を超えている。

「トミカ55周年×南葛SC」 コラボ オーロラキーホルダー

「トミカ55周年×南葛SC」 コラボ オーロラキーホルダーの価格は900円。サイズは約8cm。販売個数は限定50個。光の角度によって色が変わるオーロラ仕様。バッグやリュックにつけると背景が淡く光り、限定描き下ろしの大空翼イラストが引き立つ仕様となっている。

開催期間は2026年1月10日・11日。販売時間は9:00〜18:00(※販売予定数がなくなり次第終了) 。販売場所は「キャプテン翼CUP かつしか2026」南葛SCグッズ販売ブース 東新小岩運動場(東京都葛飾区東新小岩1-18-1)。決済方法は現金/交通系IC/バーコード決済対応。

「キャプテン翼CUP かつしか2026」は、世界的サッカー漫画『キャプテン翼』の舞台・葛飾区で開催されるU-12サッカー大会。国内外のクラブチームが集結し、未来のプロ選手を目指す選手たちが熱戦を繰り広げる。

南葛SCは、サッカー漫画『キャプテン翼』原作者・高橋陽一氏がオーナー兼代表取締役を務めるクラブだ。「葛飾からJリーグへ」をスローガンに、トップチームは関東サッカーリーグ1部で戦い、女子チーム 南葛SC WINGSは全国リーグであるなでしこリーグ2部に所属している。2024シーズンより風間八宏氏がトップチーム監督兼テクニカルダイレクターを担っている。

(C)高橋陽一 (C)TOMY