杏が見せた“オタク全開”のやり取りに爆笑が起こった。漫画の話題で盛り上がるなか、ぐんぴぃから「オタクの会話じゃねーかよ!」とツッコミが飛んだ杏の返信とは――

杏

「この早口……オレでなきゃ見逃しちゃうね」

YouTubeチャンネル『バキ童チャンネル【ぐんぴぃ】』で12日に公開された動画「杏さんがバキ童ch視聴者らしいのでパリまで会いに行ったぜ!! 【200万人コラボ】」には、チャンネル登録者数200万人記念のゲストとして、俳優でモデルの杏が登場。杏が自身のYouTubeチャンネルにて、『バキ童チャンネル』をお気に入りとして紹介したことがきっかけで今回のコラボが実現したという。

ぐんぴぃが「杏さんが漫画がお好きだっていうお話をされてて」と話すと、杏は「『バキ童チャンネル』の中でも特に好きなのが漫画特集。1話イントロクイズとか大好き」と明かした。

また、杏は「パリにいらっしゃるにあたって、みんなでLINEグループで(やり取りをさせていただいて)」と切り出し、「あの文面ヤバいでしょ? (自分の送った長文のメッセージが)早口で気持ち悪いなぁみたいな。音声ないはずなのに、『あのこれ……私これも大好きで……なんかまあこれは土岡さん好きかもしれないけど、あのまぁこれ……良かったらあの……でも全然強制じゃないんで。読んでください本当にいいんで』(と早口でしゃべっているような文面だった)」と振り返る。

さらに、ぐんぴぃが「膨大に漫画を教えてもらったんですよね」とうなずきながら、「確かに早口気味だったんで、それをどう言おうかと思って、『この早口……オレでなきゃ見逃しちゃうね』みたいに言ったら、すぐにそれも返ってきて」と水を向けると、杏は「『クセになってんだ、人に勧めて歩くの』って、キルアで(返した)。『HUNTER×HUNTER』が来たなと思って」と説明し、その場の全員が大爆笑。

これにはぐんぴぃも思わず、「オタクの会話じゃねーかよ!」とツッコミを入れていた。