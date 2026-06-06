「芸人は政治のことを語る権利がないんや…」お笑い芸人の小籔千豊が、あるテレビ番組での屈辱的な体験を語った――。

小籔千豊

「芸人は政治のことを語る権利がない」と痛感した瞬間

1日に更新されたYouTubeチャンネル『ペラペラ小籔』では、ジャーナリストの岩田明子氏と対談。カンテレ『旬感LIVE とれたてっ!』で共演経験がある2人だが、小籔は、“政治の話題”について、「聞かれたら答えますけど、自ら発信するのはもうええわと思ってやめてる」と告白。「今日投票行こう」と啓発すると、罵声を浴びせられたこともあったそうで、「これからの未来を考えなければならないことに関しては、言っていいんかなと思ってた。でも、そうじゃない」と肩を落とした。

また、あるテレビ番組で、「芸人は政治のことを語る権利がないんや」と痛感した出来事があったという。「そのことについて調べてたから、うっすら知ってる気持ちでおった」という小籔は、「すごい詳しい方が横にいはって。その方が、AとBという側面がありながらも、Bしか言ってなかった」と回想。MCの某アナウンサーも、その意見に賛同していたというが、「テレビやったら、Aも言わなヤバいんちゃう? と思って。“さっきからBばっかり言ってますけど、Aもありますよね? ”って言った」と振り返った。

しかし、「アナウンサーさんが、ん? って顔したんです。生放送ですよ。“アホな芸人がなんかめっちゃキモいことを言ってきてるやん”って」と暴露。悪意あるしかめっ面に、「“いやいや、そういう意見もあるのかわかりませんが……”って流したらいいじゃないですか。ホンマに時を止めて、ワザと僕をスベらすようにしてた。こいつキモっ! と思って」と怒りを感じたが、有識者が、「小籔さんの言う通り、Bだけ言ってるのはズルいですよね。ちゃんとAもあります」とフォローしてくれたという。

有識者の意見を聞いた某アナウンサーは、バカにするような態度から一転、「ああ～」と納得。小籔は、「“Bに決まってるやん。なんでAって言ってんの? ”って顔したんですよ。でも、(有識者が)“Aもあるよね”って言った瞬間に、“確かにそうですよね”となった時点で、人を見て……」と悔しげに語り、「発言の内容を判断する能力がないのに、MCしてたり、テレビ出てるヤツもおるわけです。そんなんめっちゃ多い」と苦々しく吐露。ほかにも同じような出来事があり、「私のようなド在阪三文芸人は、何を発言したって耳に入らへんねんなと思った瞬間から、もう賢い人たち、上品な方々におまかせして、僕はもう言わない」と、意見を発信しなくなったワケを明かしていた。

視聴者からは、「こやびんの気持ち分かる」「何を言うかより誰が言うかで心が揺らぐのは会議とかでよくあるよな」など共感の声が上がっている。