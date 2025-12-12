俳優の杏が4日、公式YouTubeチャンネル『杏/anne TOKYO』を更新。YouTubeの登録チャンネルを赤裸々に告白した。

  • 杏

「男の子たちの会話みたいなものが、すごい面白い」

公開された動画で、お気に入りのYouTube動画や登録チャンネルを紹介した杏。『ララチューン【ラランド公式】』や『狩野英孝【公式チャンネル】EIKO!GO!!』、『こたけ正義感のギルティーチャンネル』などの登録チャンネルを明かしつつ、お笑いコンビ・春とヒコーキによる『バキ童チャンネル【ぐんぴぃ】』の大ファンであることを告白。「彼らのね、何だろうな(笑)。男の子たちの会話みたいなものが、すごい面白いんですよね」と大絶賛した。

登録者数199万人を超える同チャンネルについて、杏は、「私が好きなのは、スウェーデンに旅行に行った旅行記とか」「みんな不思議な名前なんですよ。ぐんぴぃさんもそうだし、レンタルぶさいくさんとか」とその魅力を熱弁。「三千院ナギ男さんの料理回がすごい好き」とも明かし、「いろんなラーメン作ったり。土岡さんちなのかな? 男の子の暮らしてる部屋で、みんなでギャーギャー言いながら、美味しいご飯作るとか。あれはね、面白いですね」と楽しげに語っていた。

コメント欄には、「杏さんのサムネにバキ童のワード!?」「杏さんと被るとは思わないやん…」「サムネのバキ童ですぐ再生した」「バキ童は意外過ぎて笑ってしまったw」「ナギ男回が好きっていう杏ちゃん最高すぎる」「まさかバキ童chまで見ているなんて、嬉しいです。笑」「杏さんバキ童みてるの?!!?ますます好きになりました。」「突然のバキ童に驚きました」などの反響が寄せられている。

杏は2021年10月に公式YouTubeチャンネル『杏/anne TOKYO』を開設。活動拠点をフランスに移してからの私生活やフィンランドへの短期移住、家族旅行の様子など様々なプライベート動画を公開している。父・渡辺謙との「親子料理」は1,400万再生、宇多田ヒカルとの「餃子作り」は500万再生を突破。チャンネル登録者数は128万、総再生数は1億8,000万回を超える人気チャンネルとなっている。

