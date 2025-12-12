俳優の杏が4日、公式YouTubeチャンネル『杏/anne TOKYO』を更新。YouTubeの登録チャンネルを赤裸々に告白した。

杏

「男の子たちの会話みたいなものが、すごい面白い」

公開された動画で、お気に入りのYouTube動画や登録チャンネルを紹介した杏。『ララチューン【ラランド公式】』や『狩野英孝【公式チャンネル】EIKO!GO!!』、『こたけ正義感のギルティーチャンネル』などの登録チャンネルを明かしつつ、お笑いコンビ・春とヒコーキによる『バキ童チャンネル【ぐんぴぃ】』の大ファンであることを告白。「彼らのね、何だろうな(笑)。男の子たちの会話みたいなものが、すごい面白いんですよね」と大絶賛した。

登録者数199万人を超える同チャンネルについて、杏は、「私が好きなのは、スウェーデンに旅行に行った旅行記とか」「みんな不思議な名前なんですよ。ぐんぴぃさんもそうだし、レンタルぶさいくさんとか」とその魅力を熱弁。「三千院ナギ男さんの料理回がすごい好き」とも明かし、「いろんなラーメン作ったり。土岡さんちなのかな? 男の子の暮らしてる部屋で、みんなでギャーギャー言いながら、美味しいご飯作るとか。あれはね、面白いですね」と楽しげに語っていた。

コメント欄には、「杏さんのサムネにバキ童のワード!?」「杏さんと被るとは思わないやん…」「サムネのバキ童ですぐ再生した」「バキ童は意外過ぎて笑ってしまったw」「ナギ男回が好きっていう杏ちゃん最高すぎる」「まさかバキ童chまで見ているなんて、嬉しいです。笑」「杏さんバキ童みてるの?!!?ますます好きになりました。」「突然のバキ童に驚きました」などの反響が寄せられている。