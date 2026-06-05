「美空ひばりさんみたい」『R-1』王者で盲目のピン芸人・濱田祐太郎が、Kis-My-Ft2・二階堂高嗣に驚いた出来事を語った――。

濱田祐太郎

「耳コピで言えちゃうんですよ」にビックリ

5月29日、大阪・なんばグランド花月で行われた吉本新喜劇「盲目の新喜劇」に出演した濱田。同月31日に更新されたYouTubeチャンネル『濱田祐太郎 Official』では、「目の見えない僕が主役を務めた新喜劇をやり切ることができました。ありがとうございます」と大満足でファンに感謝。スペシャルゲストとして、過去にラジオ共演した二階堂も出演したが、「“よかったら来てもらえませんか? ぐらいの感じで声かけてください”って言ったら、まさかのOKをもらって」とその経緯を明かし、「めちゃくちゃうれしかったよ、本当に」と約8年ぶりの再会を喜んだ。

また、リハーサルでは驚きの出来事も。東京出身の二階堂が、関西弁をしゃべるシーンがあり、濱田が、「関西弁、全然言えてないやないか!」とツッコむ予定だったそう。しかし、二階堂は、リハーサルで完ぺきな関西弁を披露し、「どういうことやねん!?」とビックリ。「僕こういうの結構、耳コピで言えちゃうんですよ」とひょうひょうと話していたという二階堂に、濱田は、「何、その才能すごいな! って。美空ひばりさんみたいなエピソードやん。英語とかわからへんけど、耳がすごいいいから。英語の歌聴いたら、耳コピできるみたいな」と感心しきりだった。

コメント欄には、「二階堂さんはスターでしたね!」「新喜劇めっちゃ面白かった〜」「二階堂くんのエピソードありがとう!」「8年ぶりとは思えないくらい濱田さんとも仲良さそうに見えました」「二階堂くんとの縁がこれからも続きますように」などの声が寄せられている。