女優の杏が6日、公式YouTubeチャンネル『杏／anne TOKYO』を更新。自身にまつわるフェイクニュースについて真相を語った。

  • 杏

「フェイクニュースに気をつけて」と注意喚起

先月公開されたYouTubeのショート動画で、ベジタリアンに間違えられたことを明かし、「フェイクニュースに気をつけて」と注意を促していた杏。この日の動画でも、「他にもいろいろある」と話し、「一回記事になったんですけど。私が、“健康法でゴリラのマネを楽屋でやってる”っていう」と苦笑い。「これはどこから湧いてきたのか。ストレッチぐらいはするけど、ゴリラはちょっと知らない……」と困惑しきりだった。

さらに、「“一番簡単にできるという理由でギターをはじめた”みたいなことも書いてあって」と続けた杏は、「さすがにそんなふらちな理由ではないよ。そんなわけないよ。そんな失礼なこと考えないです」とキッパリ否定。しかし、実際にギターを弾くことが趣味のため、「100％(嘘)ではないというか。エッセンスが入ってるから、余計ややこしいんですよ。“そういえば、ギター弾いてたな。じゃあこれも本当なのかな?”ってなる」とぼやいた。

世にあふれるフェイクニュースについて、「ホントに玉石混交」だと語った杏。「例えば、私が、“こんなことあったらしいよ”って言ったことも、もしかしたら思い違いだったりすることもあるかもしれない」と自戒しながら、「飲み込まないで。噛むか、噛まないかも一回考えて」「フワフワ来たときに、ゴクンじゃなくて。ちょっと見送ることも、ときには大事かもしれない」と真偽不明な情報に惑わされないように呼びかけていた。

コメント欄には、「火のないところに、火をつける人が多過ぎ」「我々もご本人から語られる言葉を信じるようにしないとダメですね」「ネットって、ほんと信じちゃう可能性があるから怖い」「フェイクニュース本当に困りますよね」「注意喚起をして下さってありがとうございます」などの反響が寄せられている。

【編集部MEMO】
杏は2021年10月に公式YouTubeチャンネル『杏/anne TOKYO』を開設。活動拠点をフランスに移してからの私生活やフィンランドへの短期移住、家族旅行の様子など様々なプライベート動画を公開している。父・渡辺謙との「親子料理」は1,400万再生、宇多田ヒカルとの「餃子作り」は500万再生を突破。チャンネル登録者数は128万、総再生数は1億8,000万回を超える人気チャンネルとなっている。

