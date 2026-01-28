SNSがたびたび話題になっているお笑いコンビ・春とヒコーキのぐんぴぃ。17日、「アンチを抱きしめたぜ」とともに公開したDMのやりとりは、表示回数が937万を超えるなど注目を集めている。

2019年の街頭インタビューで「バキバキ童貞ですね」と回答したのをきっかけに「バキ童」の呼び名で話題を集めたぐんぴぃ。YouTubeチャンネル『バキ童チャンネル』は登録者数200万人を超えているほか、俳優としても日本テレビ系ドラマ『大病院占拠』の「占拠」シリーズでの好演で評価されている。

ぐんぴぃは自身のXで17日、「アンチを抱きしめたぜ」と書き出し、4枚のスクリーンショット画像を投稿。今回、ぐんぴぃが公開したのは、アンチから送られてきたSNSのDMでのやり取りで、そこには一方的な誹謗中傷の言葉の数々が。

しかし、ぐんぴぃはこのアンチに対し、「つらそうだな 頑張れよ」と返信。すると「ごめん羨ましかったから……」「もうしません すみませんでした」とアンチが謝罪する展開に。別の日には、ぐんぴぃからアンチに「最近どう?」と尋ねると、「最近は、寂しいです 友達いないし会社へ往復するだけで話せる人もいないし 孤独です、笑」「本当にすいません」と心を開いた様子を見せた。

さらに、「孤独を呟くな。沈黙を誇れ」とエールを送ると、アンチは「疲れたよ～バキ童貞～」と本音を打ち明けつつも、ぐんぴぃとのやり取りを受け、「だめだよな 何かを得たいなら恥を偲んで笑われる覚悟を持って行動しなければ 行動してこそ結果が返ってくるってこと だからクリスマス、気になってる女の子を誘ってみるよ ありがとう、バキ」と奮起。

決してアンチに言い返すことなく、相手の話を聞き、優しく受け入れ続けたぐんぴぃ。最後に「がんばれ!!」と励ましの言葉を送っていた。

フォロワーからは、「人格者だ」「返信がカッコ良すぎ」「名前略されてるのめっちゃ面白い」「一番強い対応のお手本」「真摯だな」「尊敬しかない」といったコメントが到着。1.1万リポスト、表示回数937万回、“いいね!”も22万を超えるなどSNS上で大きな話題を呼んでいる。