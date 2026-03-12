お笑い芸人の有吉弘行が8日、JFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)に出演。漫才賞レース『THE SECOND～漫才トーナメント～2026』に触れた。

今年で4回目となる同大会は、結成16年以上のベテラン漫才師たちがしのぎを削る漫才賞レース。今回は、史上最多となる152組がエントリーし、初参戦のカナメストーン、ちょんまげラーメン、黒帯らがベスト32に進出した。有吉は、「カナメストーンとか、『M-1』卒業してすぐこっちにって感じだね。そういう感じに、じゃんじゃんなっていくよね」とコメント。一方で、「まあでも、もう囲碁将棋を優勝さしてやってくんないかな?」と本音を明かすと、アシスタント陣からも、「確かに」「そう思います。ホントに」と共感の声が上がった。

さまざまな賞レースで一歩及ばす、前大会でも準優勝に終わった囲碁将棋。「今年は囲碁将棋でいいですか?」と猛プッシュする有吉は、「マシンガンズさん、ちょっと申し訳ないんですけど……。囲碁将棋ということで」とニヤリ。アシスタントのぐりんぴーす・落合隆治が、「いやいや、マシンガンズさん応援しましょう。太田プロから1組ですから」となだめるも、「『M-1』のラストイヤー終わって、16年目のヤツがじゃんじゃん参加してくると。マシンガンズもちょっとかわいそうな状況になってきた(笑)」と含み笑いでイジっていた。