「これはすごい」お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルが、米国で驚いた出来事を明かした――。

野田クリスタル

Google本社で開催されたイベントに招待された野田クリスタル

Google本社で開催されたイベント「Google I/O」に招待され、米・カリフォルニア州を訪れていた野田。28日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00～28:30)では、滞在中の出来事を振り返りつつ、「一番の収穫は、自動運転。これはすごい」と告白。米国では、無人の自動運転タクシーが普及しており、「結構もう多かった。自動運転する。運転席に誰もいない」と明かすと、相方の村上は、「ええ～っ!?」と驚きの声を上げた。

「(タクシーアプリの)『GO』みたいなやつがあると思うんだよね。それで呼んで、行き先入力して行って。そこまではスムーズに自動運転」と語る野田に、村上は、「ええ～? 勝手に止まって、勝手に曲がって? すごくない!?」と信じられない様子。「本当にあるもんだと思ってなかった」と驚きが止まらない村上に、野田は、「1キロ先の車まで感知してたよ。てっぺんにカメラがついてて。車以外に、通り過ぎる人とかも全部」と返し、「自動運転が一番すごかった」と感嘆していた。

また、「本当にビックリするんですけど。自動のほうが安全」と持論を展開した野田。「自動運転だから、(周りの)運転手はどう動くかわかるんですよ。要は、ルンバと同じで。ルンバにムカつくことはないじゃないですか。だから、トラブルが起きない。ルンバがこう動くだろうから、物を動かすとかするじゃないですか」と続け、「機械の自動運転って、みんなが気遣いするようになるんですよ。みんなが、自動運転ありきの運転になってる」と意外な発見も打ち明けていた。

同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。