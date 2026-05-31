「リリーが落ち着くみたいな日って、想像もしてなかった」――お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が、5月27日深夜に放送されたTBSラジオ『JUNK 山里亮太の不毛な議論』(毎週水曜25:00～27:00)で、お笑いコンビ・見取り図のリリーの結婚を祝福した。

見取り図のリリー

「リスナーさんと同じリアクションした」

リリーは同日、直前に放送されたTBSラジオ『スタンド・バイ・見取り図』(毎週水曜24:00～)内で、結婚を発表していた。

それを受け、山里は「リリー、結婚おめでとう!」と第一声を発し、「ラジオ内で、見取り図のリリーが結婚発表ということでビックリ。しかもさらっと言ってたからさ」と驚きを口にした。

大阪時代にレギュラー番組でも共演していた両者。「本当におじさんの言い方で言うと、“生粋のプレイボーイ”な感じだったからさ(笑)。リリーが落ち着くみたいな日って、想像もしてなかった」と振り返り、「結婚して良かったですよ、本当に」と喜んだ。

一方で、自身には事前報告がなかったそうで、「さっき(放送を)聴いて驚いたから、俺はないんだけど。リスナーさんと同じリアクションした。『えっ!?』って」と苦笑い。それでも最後は、「でも本当、おめでとう。末永くお幸せにってことでございまして」と改めてお祝いの言葉を送っていた。