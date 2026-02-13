お笑い芸人の有吉弘行が8日、JFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)に出演。仕事前のルーティンを明かした。

有吉弘行

「私なんかおじさんだから、特にそれは気をつける」

この日の放送では、「3人に1人がお風呂を面倒だと感じている」という調査結果を紹介。面倒と感じる理由に、「浴室の掃除」「脱衣所が寒い」などが挙げられると、有吉は、「理由を聞かされると、まあそうだなとは思うね」と共感。最近では、お風呂に入らない“風呂キャンセル”という言葉もあるが、「俺らの世代でも、全然風呂に入ってないような連中は多いじゃない? まあ、人それぞれ、他人に迷惑かけない程度であればいいとは思う。明らかに、不快なニオイが発生するような状況がなければ」と肯定した。

そんな有吉は、「私なんかおじさんだから、特にそれは気をつける」といい、「やっぱり絶対入って行きたいって思う。誰かに迷惑かけちゃ、嫌な思いさせちゃ嫌だから。仕事前は必ず風呂に入ってから行く」とも。仕事前には必ずシャワーを浴びているそうで、「どんなに鼻がいい演者がいるかもわかんないじゃない? だから、失礼がないように心がけてる」と気遣いを明かした。

また、番組アシスタントのぐりんぴーす・牧野太祐が、3日ほどお湯を換えないと明かすと、「えっ……?」と絶句。「追い炊きで3日いかれちゃうと、お湯がトロンとし過ぎない?」とツッコみ、「勇気ある発言だったと思うよ。奥さんも、余計なこと言わないで! っていういうのがわかるから」と大イジリ。「私は毎日換えます(笑)」と胸を張って話す有吉に、牧野は、「もう触れないでほしい……」と懇願し、「失言というか。ちょっとヤバいなと。みんな違うんだと思って」としどろもどろだった。