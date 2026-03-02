「彼氏がいないことで下に見られているように感じて苦しい」と悩みを寄せた27歳女性。お笑い芸人の小籔千豊は、2月18日に更新した公式YouTubeチャンネル『ペラペラ小籔』で、女性の悩みと真正面から向き合った。

小籔千豊

「全勝ちはできない」「全部に勝とうとしなくていい」

「元々、恋愛にあまり興味がない」という相談者。これまで積極的に行動することもなかったが、「最近、彼氏がいないことで下に見られているように感じて苦しい」と吐露。マッチングアプリで数人の男性と会ってみたものの、「なかなかうまくいかず自信をなくしている」そうで、「彼氏歴について聞かれると、正直に答えるのがつらい。いっそ嘘をついたほうが楽なのか。どうすれば、この気持ちを解消できるのか」と相談を寄せた。

これに小籔は、「彼氏ができないというか。できんでもいい」「いちいち気にしなくていい。僕だって、みんなに当てはまるような人生してるわけじゃない」と回答。「居酒屋とかでもおるんですよ。たいした腕もないのに、おもんない男が回して。“お前、彼氏おらへんの!?”みたいな。腕もないから、救うこともせえへん。ただただツッコミを真似してるだけの」と苦々しい表情を浮かべ、「そんなおもんないやつの言うことは、気にせんでいい」と相談者に伝えた。

“下に見られる”ことについては、「どうしても絶対ある」とし、「儲けてる人らと飲んで、この人は年商100億だ、この人は200億だ、資産が50億ある。僕はそんなのない。収入・資産ではボロ負けですから。下のように一瞬見ますよね?」と例を挙げて説明。“イケメン度”や“スター具合”も、「負けてる」と自虐しながら、「全勝ちはできないから。全部に勝とうとしなくていい。あなたも下に見られる筋合いもないし、あなたの生き方を自由に選んだらいい」と勇気づけた。

また、彼氏歴を聞かれたときは、「嘘ついたらよろしい」と助言し、「世間の物差しに揺るがない。あなたの人生はあなたが計画します。周りに計画されることではない。あなたらしく生きればそれでいい」とメッセージ。最後は、自身の人生を麻雀に例え、「僕も最初に配られた配牌悪いです。でも、なんとかツモってきて、嫁はんとか子供、家族、友達、ええ後輩、素敵な出会いとか。ロンこそできてませんが、最初の配牌に比べたらええ感じになってますわ。ピンフ(平和)になってきました」としみじみ語っていた。

視聴者からは、「ほんまに小籔すごい!!」「『全勝ちなんかしないんですよ人間』って言葉でハッとさせられました」「『ウソついたらええ』のお言葉に救われました」「平和(ピンフ)…さすがです」「泣いてしまいました」「小籔さんの思考素敵すぎて、、」などの声が上がっている。