お笑い芸人の小籔千豊が8日、公式YouTubeチャンネル『ペラペラ小籔』を更新。SNSでたびたび見かける“未来人”に苦言を呈した。

小籔千豊

「嘘やったらようある話」「ガチだった場合、ホンマ腹立つ」

「俺はオバケとかUFOとか、そういうのは基本的に一旦信じる」という小籔。一方で、“未来人”については、「信じる信じへんの前に、腹立つ。イタい。一番嫌」とバッサリ。「嘘やったら、調子乗りがそんなん言うて、ネットの耳目を集めたかっただけやんなって。そんなんはようある話で。じゃなくて、ガチの未来人だった場合、ホンマ腹立つ」と話し、「お前、なんで来てん? なんでまず、お前1人で来てんのかもようわからん」とぼやいた。

「とんでもない災害が起きる」と注意を促す“未来人”について、小籔は、「国とかタイムマシン作った連中がそうしようと思ったら、1人では行かさん。4～5人で行かす」「信じる可能性少ないやん。災害来るってなったら、信じさせなあかんのに。1人やったら弱いやん」と指摘。「俺が未来におったら、1人で行かへん。途中で殺されたり、事故が起きるかもわからんから。2～3班に分けて、何十人かで行かすよな? それができてへんところは、ホンマ腹立つ」と怒りをにじませた。

また、政府機関ではなく、“未来人”がプライベートで現代に来ていた場合、「なんでお前みたいな調子乗りが、人類の歴史を変えてええと思ってん」とピシャリ。もし、本当に“未来人”だったとしても、「信じてもらう努力が足らへん」といい、「政府のガチのヤツが何年後かに、“これはヤバい! 教えとかなあかん!”言うて。100人ぐらい来たときに、お前が先に来たことによって、1回嘘挟まれてるから。現代人も、いやもうええて! ってなんねん」「調子乗り1人のせいで、ホンマもんが来たとき、信用せえへんやつが出てくる」と言い放った。

「イタいヤツは未来から来んな。ちゃんとみんなから選ばれたええヤツ、賢いヤツ、ちゃんとみんなを信用させられるような真心を持ったヤツが来るべき」「全員信じなあかんねんやろ? 助けるんやったら。そのやり方ちゃうねん」と怒り心頭の小籔。最後は、「嘘やったら信じんでいい。ホンマやったとしても、激イタやから信用しなくていいです。未来人の情報はまったく無視。ちやほやするから喜んでるけど、ガン無視したらいい」「人との距離感も間違ってるような、しょうもない未来人の言うことなんか聞かなくてよろしい」と呼びかけていた。

コメント欄には、「言ってること激しく同意」「その通り過ぎる」「未来人を痛いヤツっていう発想がなかった」「めっちゃおもろい! 好きな観点です!」「単独で来るのは確かに痛いよね」「説得力あるしワロたー笑」「色んな激イタに説教していって欲しい」などの反響が寄せられている。