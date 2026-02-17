ゴルフもできるし、体調も悪くない。そう思っていた関根勤は、医師からの再検査の勧めを10年以上受け流してきたという。しかし、あるロケでの検査が、その認識を一変させた。

関根勤

「62歳の男性100人の中で4番目に悪い」

7日に更新された公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』でお笑いコンビ・サンドウィッチマンと健康の話になり、「俺、あれは飲んでる。血液サラサラ。血管が詰まったんで。それと、コレステロールを抑える薬」と明かした関根。一時は、悪玉コレステロール値が190mg/dLもあったが、「それをずっと無視してた」そうで、「“再検査したほうがいいですよ”って。俺、健康だよ? ゴルフやってるし、いいよって。それで10年ぐらい放っておいた」と深刻に捉えていなかったと話した。

そんなあるとき、長年の親友・小堺一機と一緒に、番組ロケで心臓の検査をすることに。すると、翌日、電話がかかってきたそうで、「“再検査してください”って。何なの? って行ったら、またカメラが待ってんだよ。それで、先生が、“ちょっと怪しいんで造影剤を入れてきちっと検査します”って」と回顧。再検査の結果、「62歳の男性を無作為に100人集めたとしたら、関根さんは4番目に悪い」と通告され、ステント手術ができる病院を紹介されたという。

後日、手首から心臓までカテーテルを入れたところ、血管が70％詰まっていたことが判明。血管を押し広げるステントを2カ所留置し、「ステントを入れる前は、小川みたいにちょろちょろなってる。ステント入れたあとは、ドワーッて」と血流が改善したという。関根は、「ギリギリだったらしい。これを知らないで、2年ぐらい過ごしてたら、いきなりバタッてきた可能性がある」と打ち明けながら、「危なかったのよ。小堺くんと友達でよかった。小堺くんのレギュラー番組だったから」と感謝していた。