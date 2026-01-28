ものまね芸人の花香よしあきが24日、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』にゲスト出演。俳優の市原隼人に“激怒”されたエピソードを明かした。

市原隼人

「大変だ」「話し合いを設けることになった」

バラエティ番組のものまね企画「市原隼人選手権」で優勝し、市原本人に公認された花香。しかし、その半年後、双方の事務所を巻き込む“事件”が勃発。「ヘエッ! 集中!」「ぜってー俺が!」など、「言いそうだなと思って作っちゃった」フレーズをテレビ番組で披露したところ、それを観ていた市原が激怒。ブログに、「役者をバカにしているとしか思えない」などと怒りをつづっており、「めちゃくちゃキレてるじゃないですか。そのとき、事務所のマネージャーから電話かかってきて。“大変だ。話し合いを設けることになった”って」と打ち明けた。

市原の事務所にスーツ姿で訪問した花香は、「謝罪ですから。どう考えてもこっちが悪いわけですよ。“本当にご迷惑おかけしまして申し訳ございませんでした”って謝って。パッて顔上げたら、全然目合わせてくんないんです。怒ってると思って……」と吐露。その後、事務所同士で話し合っていたが、「じゃあ、あとはお二人で」と市原と二人きりにされたといい、「最初は沈黙ですよ。向こうも、“どうしましょうかね……?”とか小さい声で言うんですよ。“いや本当に、僕が申し訳なかったです”とか言ってて」とピリついた空気を振り返った。

すると突然、市原に、「誰のためにものまね芸人をやってますか?」と質問され、花香は、「目の前のお客さんと、夢見てる自分と、応援してくれる人のためにやってます」と回答。「子供のときからものまねが大好きで……」「(ものまね芸人は)死ぬまでやりたい」と情熱を伝えると、市原は、「もっと早くお会いするべきだった!」と声を上げ、「自分が間違えてました。もし花香さんがよければ、ライブに自分を出してください。ものまねをしてるときに、自分が後ろを通るとか面白くないですか?」と提案までしてくれたという。

さらに、市原は、「まさかそういう気持ちだったとは、本当にわからなかった。軽い気持ちでものまねをやってると思ってたけど、すごい研究されていて。本当にすみませんでした」と謝罪し、自身のものまねについても、「全然やってください。全力でやってください」と応援。市原の真面目で熱い思いに触れた花香は、「やっぱりいい人なんだな、優しい人なんだなって……」と感激した様子で語りつつ、「僕のものまね、まったく誇張してなかった。ある意味、本人が10倍すごかった(笑)」とぶっちゃけた。

また、最近、市原と会ったという関根勤。「後輩の花香が、迷惑かけたみたいで……」と声をかけると、市原は、「こちらこそすみません」と返し、「俺、あのとき自分自身でもわけわかんなくて。毎日吐いたりして、落ち込んでて……。それで花香さんを呼び出してしまって、本当に失礼しました」と打ち明けたという。「精神的に追い込まれてた」と聞いた花香は、「そうでしたか」と驚き、「役者として若かったし、すごい忙しかったし。それでピリピリしてたんですね」と納得した表情を浮かべていた。