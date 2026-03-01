「あなたの目標がどっちなのか」

上司に「金髪をやめろ」と言われて泣いてしまったという相談が寄せられ、2月11日配信の公式YouTubeチャンネル『ペラペラ小籔』でそのように問いかけたお笑い芸人・小籔千豊。「上司と気まずくなってしまった」というお悩みに対して、小籔が出した答えとは。

小籔千豊

「仕事を頑張りたいのか、金髪を大事にしたいのか」

髪型や服装が自由な会社に就職したという相談者。しかし、部署異動で取引先と会う機会が増えたことから、上司に「金髪をやめろ」と言われ、「困惑して泣いてしまった」と吐露。その後、上司と気まずくなってしまい、「“仕事を頑張るので、髪色は許してください”というスタンスでいるので、髪色を変える気はない。気まずい関係を払拭したい気持ちもあり、モヤモヤしている」と相談を寄せた。

これに小藪は、「率直に言うと、あなたの目標がどっちなのか。仕事を頑張りたいのか、金髪を大事にしたいのか」と返し、「今、両方取ろうとしてる」と説明。続けて、「気まずくならないための行動を何か起こしていますか? ちょっとあなたの中で、“私、悪ないやん!”がバーンあります。それがあるときは、何も変わりません」と話し、「向こうが気まずくない感じにしてくれたらええなって期待してる。髪色このままでいいよって言ってくれたらええなっていう待ちの状態」とズバリ指摘した。

相談者の心の中に、「髪色を変えたくない」「気まずくなりたくない」「会社をやめたくない」の3つがあると語った小籔は、「何に重きを置くのか定めてない」とピシャリ。玉ねぎを例に挙げ、「心の中にいっぱいある欲望を剥いていってください。剥いていって、最後の5枚ぐらいに何があるのか。それを見つめたら、あなたの進むべき方向がある」とアドバイスを送り、「真ん中の望みが金髪なら、金髪のまま行ったらいい。上司と気まずくなりたくないが外なわけでしょ?」と語りかけた。

また、小籔は、「仕事を頑張りたい。家賃を払いたい。出世したい。キャリアアップしたい。この仕事が大好き! っていうのが真ん中であれば、僕やったら速攻、金髪やめます」とも。金髪について上司と話すことを勧めつつ、「逆にここで黒にしてください。このまま金髪で行ったときの周りの評価と、ここで黒にしたときの周りの評価、どう変わります? “金髪好きやったのに黒にしたんや。偉いな”って。上司だけじゃなくて、周りからもグッと上がります」と助言した。

「勝負せなあかん」「両方欲しいはありえない」と強調し、“玉ねぎ方式”を猛プッシュした小籔。自身の場合、“家族に生活費”がど真ん中だったそうで、「他はどうでもよくなった。周囲の冷たい目も、若者に敬語を使っても、何もつらくない」と振り返りながら、「欲望が分散したときって、自分の突き進む道が一瞬わからんようになる。叶えたい夢の優先順位だけを決めていけば、自分が今何をするべきなのかはすぐに定まるんじゃないか」と締めくくっていた。

視聴者からは、「なるほど!」「その通りですね」「玉ねぎやってみる!」「ほんと勉強なる」「めちゃくちゃ刺さりました…」「神説教ですね!」「状況は違えど自分にも当てはまる内容でした」「たまねぎの話しっくりきました」などの反響が寄せられている。