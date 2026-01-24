お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおと富澤たけしが20日、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』にゲスト出演。“すごい”と思った芸能人について語った。

「3～4軒行くんですけど、全部ペロッと食べる」

「この人すごいなって思ったのは、菜々緒ちゃん」と話しはじめた伊達。はじめは、「お腹周りこのぐらい。五臓六腑入ってんのか? っていう」とそのスタイルのよさに衝撃を受けたという。続けて、「いろんなお店でご飯食べながら、山とか歩く番組があるんですけど」と前置きしながら、「そこに菜々緒ちゃんが来てくれて。スタイリッシュな子なんですけど、焼肉定食とかとんかつ定食とかばっかり頼むんです。3～4軒行くんですけど、全部ペロッと食べる。ご飯1粒も残さず、全部完食する」と感心したことを明かした。

また、菜々緒について、「ちょっと小汚い定食屋さんとか入っても、まったく嫌な感じもせずに。“普段からこういうところで食べてますけど”みたいな」という一面も打ち明けた伊達。「あの子、すごいよね。それでお腹がずっとこんななんですよ。僕らは1回食べると、1回うんこしたいんですよ」と笑わせつつ、「菜々緒ちゃんはそういうことはなく、こんなお腹で3食完食ペロリ。途中でソフトクリーム食べたりとか」とロケ中に食事を残すことはなかったと回顧。関根勤も思わず、「すごいね」と声を上げた。

一方、「ちょっと怖かったのは……」と意味深につぶやいた富澤は、「ロケ中に、カエルがいて。ヘビが丸のみしてたんです。それを菜々緒ちゃんはずっと見てました」と暴露。しゃがんでまじまじと観察している菜々緒に、「もう行くよ」と声をかけるも、「ちょっと待ってください」とその場から離れなかったそうで、「怖かった」と苦笑い。衝撃エピソードを明かしつつも、伊達が、「菜々緒ちゃん、いい子です」と称賛すると、関根は、「性格も良いもんね。さっぱりしてて」と共感していた。