「お前、飼う資格ない」――犬を散歩中に遭遇した“無責任な飼い主”に、お笑い芸人の有吉弘行は、22日放送のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で怒りをあらわにした。

有吉弘行

「“危ないから逃げて!”って」「お前、飼う資格ない」

犬の話題になり、「ピットブルは怖いね」と話した有吉は、「うちの犬を散歩させてて、ピットブル2匹を連れた刺青のお兄さんがいたのよ。もう、グーッて」と散歩中に唸られたエピソードを回想。「その人さ、バーッてコントロールすりゃいいじゃん? “こら! ダメだ! しっかりしろ!”って言うのが普通よ」と前置きしながら、「“おい! 危ないから逃げて!”って言うんだよ。いや、それ怖いよ。やめてよ」と吐露。「そんなイカつい筋肉隆々の刺青バッチリ入った人がさ。“危ないから逃げて!”って……。それお前、飼う資格ないだろう」と憤った。

また、「アメリカの犬のしつけ番組でも、1番手こずるのはピットブルなんだよ。凶暴だから。戦いの犬だから」と話した有吉。強い動物に魅かれる理由について、「闘争心が強い人は闘争心の強い犬が好きなんじゃない?」「マイク・タイソンとかトラ飼ってたじゃん?」と想像しながら、「私なんてあれですよ。トイプードルですよ(笑)」と自虐気味に語る場面も。「かわいらしい。闘争心なさそう」とツッコまれると、「闘争心はなさそうだけど、散歩連れて行け! って手噛んでくるよ」と返していた。