お笑いタレントの関根勤が7日、公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を更新。尿路結石のつらさを明かした。

関根勤

「お医者さん行ったら、俺の歩き方とか痛がる様子を見て…」

お笑いコンビ・サンドウィッチマンの富澤たけしが尿路結石になったと聞き、関根は、「俺、8年ぐらい前にはじめてなったのよ。あれ、地獄の苦しみだね」と共感。元々、痛みには強いほうだというが、「いや、ビックリした。七転八倒っていう四字熟語をはじめて体現した。ヘビみたいになるの。ぐわああ～! って」と激痛を表現。「うちでのたうち回ってたら、“お医者さん行ったほうがいいわよ”って。お医者さん行ったら、俺の歩き方とか痛がる様子を見て、“多分、尿路結石ですね。もう歩けないでしょ?”って」と振り返った。

救急車で大きな病院に行き、レントゲン検査をすると、「ここに石があった。見えた」そうで、医師には、「今から座薬入れます。100ミリのデッカいの入れますから、15分で効きます」と言われたという。しかし、激痛を感じてから、2時間ほど経過していたため、すぐに効かなかったようで、「1時間ぐらい経ってから、やっと痛みが……」と吐露。大量の座薬を手に帰宅したが、「我慢して脂汗かいてるから、疲れ切ってんのよ。それで、3時間ぐらいすると座薬が切れるわけ。また座薬入れて、あああああ……って」と苦しみを回顧した。

「早い人は3日ぐらいで、おしっこで出るっていうんだけど。俺は1カ月出なかった」「出ないというか、わかんなかった。でも、なくなってた」と明かした関根。「あれ、本当に痛いよね」と話すと、経験者の富澤は、「痛いです。ちょうど一昨日ぐらいも痛くなってきて」と長男に座薬を入れてもらったことを告白。伊達みきおが、「子供に入れてもらったの!?」とドン引きすると、関根は、「座薬ってめんどくさいのよ。直腸って、出すようにできてるじゃん? だから、座薬を戻そうとするの。そのやり取りが、4ターンぐらいあるんだよ。腸が諦めるまで」と返して笑わせていた。

視聴者からは、「尿路結石は本当に痛いです」「尿路結石って、座薬で対処するのか。知らんかった」「痛み止めしか対応方法はないのか…」「中年以降になるとこういう話を素直に聞ける」「くれぐれも健康には気をつけて」などの反響が寄せられている。