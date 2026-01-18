お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおと富澤たけしが13日、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』にゲスト出演。“二度とやりたくない”仕事を打ち明けた。

「どう考えても、このロケ長くないですか?」

テレビ朝日系の深夜バラエティ『聞きにくい事を聞く』で、タカアンドトシとMCを務めたサンドウィッチマン。伊達は、「例えば、ラーメン屋さんに行って、ラーメンを食べる。そこの店主に、“ここよりおいしいラーメン屋さんを教えてください”って。聞きにくいじゃないですか。やっぱり向こうもムッとするわけですよ」と吐露。さらに、「5軒ぐらい行くんですよ。全部食べるんです」とぶっちゃけつつ、「番組の尺が10分なんです。さすがに、これどこ使うんだ? って」とぼやいた。

あるとき、5軒周ったあと、番組スタッフに、「もう1軒行きましょう」と言われたそうで、伊達は、「ちょっと待って! これ何分の尺なの? おかしくないですか? どう考えても、このロケ長くないですか?」とついに怒りが爆発。ロケは1人あたり5～6時間行われていたというが、富澤も、「この番組すごいのは、タカトシさんと僕ら、4人それぞれ行くんです。投票されて、1人はオンエアできないんですよ」と苦笑いで明かした。

「あれは結構キツかったですね。まとめて30分尺の番組なんで。一人ひとり5～6時間ロケして……」と過酷なロケを振り返った伊達に、関根勤も、「それはキツいね」と同情。一方で、「そこからいろいろ広がって、今はテレ朝でレギュラー3本ある。あれがあったからだと、俺は思ってる」と感謝し、富澤も、「あれがあったからかな? そう思わないとね」と自ら言い聞かせ、関根は、「素晴らしい! 素晴らしい!」と笑顔で返していた。