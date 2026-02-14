子ども中心の生活を送る有吉弘行にとって、今やテレビは“観るもの”ではなく“流れているもの”。8日放送のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で語ったのは、父としてのリアルな日常と、有吉らしい自虐だった。

有吉弘行

「今日は『おしりたんてい』がずっと流れてます」

イタリアで開催中のミラノ・コルティナオリンピックの話題になり、有吉は、「金メダル獲ってらっしゃったよ。金・銀・銅だって」と称賛。しかし、第2子が生まれたばかりで、第1子もまだ小さいため、「今は絶賛子育て中ですから。オリンピックもなかなか観るタイミングが……」とこぼし、「テレビはほとんど。今日はもう『おしりたんてい』がずっと流れてます。なかなか地上波を、BSなんかも観ることが叶いません」とため息交じりに語った。

「いつか、ミラノ・コルティナオリンピックを観てみたいな」と本気でつぶやく有吉に、番組アシスタントは、「夢なんですか?」「いやいや、もう終わっちゃう」と苦笑い。現在、テレビの“主導権”がないため、「子育てが終わったら、ミラノ・コルティナオリンピックを観たい!」と楽しみにしていたが、途中でリスナーから大会結果の情報が寄せられてしまう場面も。「選手の名前をネタバレされてしまって……。ちょっと将来観る気が失せました」とガッカリすると、「めっちゃ怖い」とツッコまれていた。