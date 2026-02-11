お笑いタレントの有吉弘行が8日、JFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)に出演。子供との“過酷”な雪遊びを明かした。

有吉弘行

「ドボーンと入れて」「腰がやられちゃって…」

この日は、強烈な寒波の影響で、東京都心でも最大5センチの積雪を観測。「すごい雪降りましたね。大変なことになりましたけど」と切り出した有吉は、「朝起きて、雪が積もってると。まあ、悪い予感したんですよ。今日はちょっと大変なことになるぞ」と意味深に吐露。続けて、「子供に雪を見せましたら、外に連れてって。多少、雪遊びして、小さな雪だるま作ったり」と子供と雪遊びをすることになったと語った。

しかし、あまりに寒いため、「雪をバケツに入れて、家に持って帰って。あったかい家の中で雪遊びさせるっていうのをひらめいた」と明かしつつ、「家のじゅうたんがビチャビチャになるもんですから。ちょっとクレーム入りまして……」と叱られてしまった様子。そこで、有吉は、「お風呂で雪遊びさせる」ことを思いつき、「子供を裸にさせて。お湯ためて。冷えたかな? と思ったら、ドボーンと入れて。雪をいじらせてたんですけど」と懸命に子供の相手をしていたという。

お風呂場での雪遊びを楽しんだ有吉だったが、「子供も知恵がついてきますんで。雪っていうのは、お湯につけると溶けるもんだと気づく」と吐露。そのため、何度も外に出て雪をかき集め、せっせとお風呂場に運んだが、「俺が一生懸命持ってきた雪を、お湯で一瞬で溶かすっていう遊びがはじまりまして。8時間ぐらいそれやってた」と苦笑い。「ちょっともう腰がやられちゃって……」と疲れ果てた様子を見せると、番組アシスタントは、「長っ!」「大変だな(笑)」と同情していた。