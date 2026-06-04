お笑い芸人の東野幸治が、5月29日に放送されたABCラジオ『東野幸治のホンモノラジオ』(毎週金曜25:00～26:00)で、霜降り明星・粗品を絶賛した。

東野幸治

「久しぶりに椅子をつくる人が出てきた」

話題にあがったのは、粗品がMCを務めるだけでなく自ら出場者の選定からお題の考案、全審査までを担ったフジテレビ系特番『ツッコミ芸人No.1決定戦 ツッコミスター』。東野は、「コア視聴率が1位で、TVerのランキングも1位って、すごいね」と反響に触れた。

続けて、「なんとなく芸能界って椅子が決まってるじゃないですか。どっかの椅子が空いたら、誰かが代わりに座るっていうのは常じゃないですか」と説明し、「でも、たまに10年に1回とか、無理やりズカズカ入り込んできて、椅子をつくる人がいる」と持論を展開。

ダウンタウンやとんねるずを「無理やり椅子をつくった人」の例として挙げながら、粗品に対して、「久しぶりに椅子をつくる人が出てきたなって本当に思いました」と称賛。加えて、「ご本人も言ってるじゃないですか。『お笑いのトップ、テッペンを目指す』って。有言実行みたいな感じで、結果も残して」と感心していた。