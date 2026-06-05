元乃木坂46で俳優の与田祐希が、5月29日に放送されたTBSラジオ『金曜JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD』(毎週金曜25:00～27:00)にゲスト出演。グループ在籍時に、体重の増加が原因で衣装が破れてしまった出来事を振り返った。

与田祐希

「衣装さんが泣きそうになってました」

バナナマンの設楽統とのトークでは、梅澤美波の卒業コンサートの話題に。与田は「最終日、『きょう帰って何食べるの？』って聞いたらラーメンって言ってました」と明かすと、設楽は「結婚式じゃないけど、そこまでに結構(体重を)合わせてくるでしょ。写真集と同じような感じで」と反応。これに対して、与田は、「私、写真集は8kgぐらい太ってたんですけど……」と苦笑いを浮かべた。

設楽が、「違うんだよ。女の子は大変なんだよな。一番太る時期にアイドルやるじゃん。10代後半から20代のあそこって一番プクッとなる時期じゃん」と理解を示すと、与田は「やばい時、今より10kgぐらい太ってて、衣装裂けたことあります」と告白。「全国ツアーで地方回ってて、いっぱいケータリングあるじゃないですか。6か所目ぐらいで衣装がついに入らなくなって」と続け、「衣装さんが泣きそうになってました。予備の衣装を着て。リハと本番の間に食べて、リハの時は入ってたのに、本番入らなくなった」と説明した。

設楽が、「どんなことやっても体が太っていく時期だから。大変なんだよな」と気づかうと、与田は、「たぶん食べてる量的には今の方が食べてるんですよ」とコメント。設楽も、「だからその時期だよ、たぶん」と体重増加の苦労について語っていた。